EA Sports FC 24: Das neue FIFA zeigt heute seinen Trailer, das könnt ihr erwarten

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Damit habt ihr eine Übersicht, was ihr vom Trailer erwarten könnt. Vielleicht überrascht EA Sports aber auch mit weiteren Details. Welche Erwartungen habt ihr an den Trailer und was wünscht ihr euch von dem neuen Spiel? Schreibt uns gerne in die Kommentare.

Zudem warten wir auf die Vorstellung neuer Features. So wird in EA FC 24 die “HyperMotion V” zum Einsatz kommen, wie bereits bestätigt ist. Auch hier wären weitere Einblicke denkbar.

