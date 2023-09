EA Sports FC 24: Alle Ligen, Lizenzen und Wettbewerbe für den neuen FIFA-Nachfolger

Wir möchten von euch wissen, welche Ligen oder Wettbewerbe euch in EA Sports FC 24 fehlen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Welche Wettbewerbe sind in FC 24 dabei? Zu den lizenzierten Ligen finden auch große Wettbewerbe, vor allem auf internationaler Ebene, wieder ihren Platz in FC 24. Neu hinzu kommt die UEFA Women’s Champions League.

Damit seht ihr alle Ligen kompakt zusammengestellt. Die brasilianische Liga bleibt trotz vieler Hoffnungen und Wünsche der Fans weiterhin erstmal nur ein Traum. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine waren auch die ukrainische und die russische Liga nicht mehr in FIFA zu finden, dabei bleibt es wohl auch in EA Sports FC 24.

Welche neuen Ligen wird es in FC 24 geben? Neben den in FIFA 23 schon vorhandenen Frauen-Ligen der USA, aus Frankreich und England werden nun auch die Erstligamannschaften aus Deutschland und Spanien zu spielen sein. Das stellt auch eine umfassende Neuerung für Ultimate Team dar, da alle Spielerinnen dem Playerpool des beliebtesten Spielmodus hinzugefügt werden.

Insert

You are going to send email to