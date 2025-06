Der amerikanische Twitch-Streamer iShowSpeed, kurz Speed, durfte sich über eine ganz besondere Karte seines Idols Cristiano Ronaldo in EA FC 25 freuen. Genießen konnte er den Mega-Pull allerdings kaum. Dafür sorgte Ronaldos großer Rivale Lionel Messi.

So kam iShowSpeed zum teuersten Cristiano Ronaldo in FC 25: In einem Live-Stream, dessen Highlights auf Speeds YouTube-Kanal hochgeladen wurden, öffnete der Influencer unzählige Packs aus dem Ultimate-Team-Shop. Dafür lud er 74.000 FC-Points (über 600 €) für sein Konto auf.

Ziel des Streamers war es, sein Idol Cristiano Ronaldo in einer ganz besonderen Version, die 15 Millionen Münzen wert ist, zu ziehen:

Die beste und teúerste Ronaldo-Karte in FC 25 Ultimate Team.

Zum Zeitpunkt seines Pack-Openings konnte man seltene Promo-Spieler der portugiesischen Nationalmannschaft zur Ehrung ihres gewonnenen Nation-League-Titels ziehen. Die sogenannten „Spitzenleistung“-Karten erhielten starke Stat-/PlayStyle-Upgrades und ein außergewöhnliches Design in knalligem Orange.

Nach 47.000 FC Points (ungefähr 400 €) und zahlreichen, wertlosen Shapeshifters aus Team 1 tauchte der portugiesische Superstar tatsächlich in einem 11-Spieler-Pack mit einem Mindestrating von 88 auf. Die Freude des Streamers war grenzenlos.

Allerdings nur solange, bis die Walkout-Animation nach ca. einer Minute endete.

Bloße Anwesenheit von Messi lässt Speed verzweifeln

Wie stört Messi den Ronaldo-Pull? Nachdem Speed zur Übersicht seiner sonstigen, gezogenen Spieler gewechselt hatte, zeigt der Monitor unmittelbar neben der 15-Millionen-Karte von Ronaldo ausgerechnet die Goldkarte von Erzrivale Lionel Messi.

Zwischen den Fanlagern beider Spieler herrscht seit vielen Jahren eine unerbittliche Diskussion, die vor allem im Internet mit großer Leidenschaft ausgetragen wird. Im Zentrum der Debatte steht die Frage, wer der bessere, der GOAT (Abk. f. Greatest of all time, Anm. d. Red.) von beiden sei.

Speed, als Ronaldo-Anhänger, kann den Anblick seines Idols neben dem Rivalen nicht ertragen. Seine Gemütslage ändert sich nach seinem ausschweifenden Jubel sprunghaft. Als er Messi erblickt, fragt er seinen Chat sekündlich im aggressiven Ton: „Wer ist das da, neben Ronaldo?“, und steigert sich mit jeder Wiederholung der Frage weiter in seine Wut hinein.

iShowSpeed setzt eine traurige Miene auf, als er Messi neben Ronaldo sieht.

„Warum muss er immer da sein? Warum muss er immer wieder auftauchen?“, fragt Speed verzweifelt seine Zuschauer. Weiter führt er aus: „Ich war einfach nur glücklich. Es kann doch nicht sein, dass der im selben Pack ist wie mein GOAT.“

Anschließend bellt Speed die Karte von Messi in seiner gewohnter Manier an, ehe er sich dann doch wieder dem Feiern seines gezogenen Superstars widmet und ihn umgehend in sein Team packt.

Der Streamer machte bereits in der Vergangenheit deutlich, was er von Ronaldos Erzrivalen hält. Beim Stat-Vergleich beider Superstars vor EA FC 24 wurde dem Influencer übel:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema EA Sports FC 24: YouTube-Star sieht das neue Rating von Ronaldo und muss sich fast übergeben von Thomas Dummer

Ganz abgesehen vom kurzen Dämpfer sollte Speed bewusst sein, wie besonders der Pull der Ronaldo-Karte war. Die teure Spitzenleistung-Version ist bei einem Preis von 15 Millionen Münzen dauerhaft auf dem Transfermarkt in Ultimate Team ausverkauft. Mittlerweile kann man ihn auch nicht mehr aus Packs ziehen, was ihn nur noch seltener macht.

Ronaldo sammelt im Alter von 40 Jahren fleißig Spezialkarten. Inzwischen ist er bei insgesamt 9 Spezialversionen angelangt. Eine weitere starke Ronaldo-Karte zog Streamer EliasN97. Allerdings verschlechterte er seine seltene TOTS-Version mit einem teuren Feature: Twitch-Streamer in EA FC 25 vergeudet über 3 Millionen Münzen für ein Design, das seinen Lieblingsspieler verschlechtert