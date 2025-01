Streamer zu EA FC 25 geht Wette mit einem Profi ein, riskiert die schlimmste Strafe für einen Fußball-Fan

In EA FC 25 setzt ein bekannter Streamer und Anhänger des FC Schalke 04 bei einer Wette mit einem Profi sein Fan-Dasein aufs Spiel. Dabei riskiert er, die Höchststrafe eines jeden Fußball-Fans zu kassieren.

Um welchen Streamer geht’s? Content Creator Simon „GamerBrother“ Schildgen zählt deutschlandweit und international zu den meist geschauten Streamern zu EA FC 25 (via SullyGnome).

Aufgrund seiner Reichweite und Bekanntheit hat er ein freundschaftliches Verhältnis zu dem ein oder anderen echten Profi aufbauen können, vor allem wenn es sich um aktuelle oder derzeitige Spieler seines Herzensvereins FC Schalke 04 handelt. Die Freundschaft zu Ex-Schalke-Profi Tom Krauß, der regelmäßiger Zuschauer und selbst passabler Zocker ist, führte neulich zu einer Wette.

Was ist das für eine Wette? Nachdem GamerBrother mit einer starken Bilanz von 6 Siegen nach 6 Spielen in die Weekend League in FC 25 gestartet war, ließ sich der Streamer zu einer Wette mit Kumpel Krauß hinreißen. Der ehemalige Bundesligaspieler willigte dem Vorschlag des Content Creators ein, dass er beim Erreichen des 12. Sieges, also noch 6 Siegen aus den 9 ausstehenden Spielen, 150 geschenkte Twitch-Subs im Wert von rund 1500 Euro (Preise laut Twitch) an GamerBrother verteilen würde.

Was wäre die Strafe? Beim Verfehlen der 12-Siege-Marke müsse der Streamer allerdings direkt nach Beendigung der Weekend League und während der ersten Woche des Team of the Year in FC 25 seine Profilbilder auf allen Social-Media-Kanälen mit dem Vereinslogo von Erzrivale Borussia Dortmund versehen.

Da GamerBrother wie Krauß großer Schalke-Fan ist, handelt es sich um eine besonders brisante Bestrafung, denn in Deutschland polarisiert im Fußball keine Rivalität so sehr, wie die zwischen Schalke und Dortmund.

GamerBrother willigte nach kurzem Zögern dennoch ein.

GamerBrother erkämpft Entscheidungsspiel um Wettgewinn

Wie lief die Wette? Der Start in die Wette verlief sogleich denkbar schlecht. Direkt im ersten Spiel kassierte er seine erste Niederlage. Nach zunächst 2 weiteren Siegen setzte es die zweite Niederlage. Somit stand GamerBrother mit einer Bilanz von 8 Siegen und 2 Niederlagen bei noch 5 übrigen Partien schon etwas unter Druck.

Nach einem lockeren Sieg im 11. Spiel kassierte er im 12. Match seine dritte Niederlage. Damit stand fest, dass er kein weiteres Spiel mehr verlieren dürfe, um die 12 Siege noch erreichen zu können. In 2 engen Partien konnte sich GamerBrother jeweils als Sieger durchsetzten und erkämpfte sich ein Entscheidungsspiel um den 12. Sieg.

Mit seinem vermeintlich finalen Gegner lieferte er sich ein spannendes Match. Nachdem sein Kontrahent in der zweiten Hälfte in Führung gehen konnte, unterbrach die Internetverbindung des Gegners, sodass er die drohende 4. Niederlage vorerst abwehren konnte. Das Spiel wurde nicht gewertet.

So lief das Entscheidungsspiel um den Wettgewinn: Nachdem der Streamer im Spiel zuvor nur knapp unterlegen war, zeichnete sich in der allerletzten Partie schon früh ab, dass es für den Streamer in diesem Match wirklich nichts zu gewinnen geben würde. Am Ende unterlag GamerBrother seinem Kontrahenten nahezu chancenlos mit einem deutlichen 0:4.

Im Video könnt ihr euch die entscheidende Partie und seine Reaktion nach dem Spiel nochmal anschauen:

„Ich bin ein Versager“: Schalke-Fan bekommt Höchststrafe

Nachdem die erste Enttäuschung verflogen war, änderte GamerBrother umgehend sein Profibild auf seinem X-Account zu einem BVB-Logo und bekundete dies kurz darauf mit dem Tweet: „Ich bin ein Versager“. Mittlerweile ziert das Wappen des Erzrivalen auch seinen Instagram- und YouTube-Kanal.

Wie reagiert die Communtiy? Die Fans haben sichtlich Spaß am plötzlichen Imagewechsel des Streamers.

Auf X findet man unter seinem Post „Ich bin ein Versager“ zahlreiche Dortmund-Memes in der Kommentarsektion. Auch ein Photoshop, das GamerBrother angeblich in Aktion auf einem Fußballplatz im Trainingsoutfit des BVB vor ein paar Jahren zeigt, lässt sich in den Kommentaren finden.

Zwischenzeitlich büßte der Content Creator sogar seinen blauen Haken als Zeichen des Echtheits-Status auf X ein, da die Plattform wahrscheinlich von einem vermeintlichen Hackerangriff ausging (via X). Mittlerweile hat GamerBrother seine Verifizierung wieder erhalten, trotz seines plötzlichen Sinneswandels samt BVB-Logo.

Auch für die nächste Weekend League hat sich Kumpel Tom Krauß schon eine neue Wette für den Streamer einfallen lassen. Dies teilte GamerBrother in einer Story auf Instagram mit seiner Community. Was diesmal der Inhalt der Wette sein wird, wollte der Profi aber noch nicht verraten. Wir verraten euch auf MeinMMO aber schonmal, wie ihr schon jetzt umsonst euren eigenen TOTY-Star zum Team of the Year in FC 25 bekommen könnt.