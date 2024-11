Twitch-Streamer zu EA FC 25 gibt in einem Monat über 20.000 Euro für Packs aus, verdient damit 1,5 Millionen Euro im Jahr

Einer der größten deutschen Streamer zu EA FC 25 hat auf Twitch offen über seine Ausgaben und Einnahmen als Content Creator gesprochen. Auch wenn er mal in einem Monat über 20.000 Euro in das Spiel investiert, winkt ihm am Ende ein satter Gewinn von 1,5 Millionen im Jahr.

Was ist das für ein Streamer? Simon „GamerBrother“ Schildgen gehört national und international zu den erfolgreichsten Content Creators zu EA FC. Seine Streams erreichen im Durchschnitt um die 10.000 Zuschauer (via sullygnome).

In einem Live-Stream auf Twitch hat GamerBrother offen über seine finanzielle Situation gesprochen. Dabei sprach er über folgende Themen:

Ausgaben (Mitarbeiter, Packs für Ultimate Team, steuerliche Abzüge)

Einnahmen mit seinen Kanälen und Unternehmen (monatlich und jährlich)

Vergleiche mit den größten deutschen Streamern (EliasN97 und MontanaBlack)

Investments (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft)

Die Aussagen hat der Streamer in einem Video auf seinem Stream-Higlights-Kanal auf YouTube veröffentlicht. Nach ca. 3 Minuten zeigt er seinen Zuschauern eine Tabelle, die die monatlichen Einnahmen und Ausgaben des Content Creators zeigen:

So viel gibt GamerBrother für Packs aus: Um seine monatlichen Ausgaben in EA FC zu veranschaulichen, zeigt er seinen Zuschauern, wie viel Geld er beispielsweise im Januar 2024 in Packs für Ultimate Team investiert hat.

Dabei gab er laut Tabelle über 23.000 Euro für PSN Karten aus, um damit FC Points in FC 24 zu erwerben. Diese In-Game-Währung wird von dem Content Creator genutzt, um Packs aus dem Shop zu öffnen, in der Hoffnung, starke Karten zu erhalten.

Dazu muss erwähnt werden, dass im Januar das Team of the Year in EA FC erscheint. Das bedeutet, dass die stärksten Karten überhaupt in Ultimate Team Einzug halten. Diese Spezialkarten liefern vielen Streamern einen besonderen Anreiz, Geld in das Spiel zu investieren. Auch, weil viele Zuschauer das Team of the Year aufmerksam verfolgen.

So verdient GamerBrother mit Packs 1,5 Millionen Euro

In der gleichen Tabelle, in der die Ausgaben aufgelistet sind, findet sich eine Auflistung aller Einnahmen aus dem Januar 2024. Dabei generiert GamerBrother sein Einkommen wie folgt (Zahlen gerundet):

Einnahmen über insgesamt 6 YouTube-Kanäle (Athletia Sports): 60.000 Euro

Einnahmen über Twitch: 28.000 Euro

Einnahmen über TNO GmbH (Modemarke, die er zusammen mit den EA-FC-Content-Creators TisiSchubech betreibt): 15.000 Euro

Einnahmen über Produktplatzierungen (Athletia Sports): 11.000 Euro

Einnahmen über sonstigen Merchandise: 13 Euro

Damit kommt er im Monat auf eine Gesamtsumme von ca. 115.000 Euro. Einen Großteil seines Einkommens steuern die bloßen Zuschauerzahlen von YouTube und Twitch bei (ca. 88.000 Euro).

Wie wirken sich teure Pack-Openings auf GamerBrothers Einkommen aus? Besonders zum Team of the Year, wo die stärksten Karten in EA FC erscheinen, fiebern viele Zuschauer bei den großen Pack-Openings mit, weil viele Spieler selbst kein echtes Geld ausgeben wollen. Sie holen sich den Kick einer gezogenen Team-of-the-Year-Karte bei den Streamern, die nicht nur jeden Tag in Live-Streams auf Twitch Pack um Pack ziehen, sondern die besten gezogenen Karten einen Tag später auf YouTube als Highlight-Video erneut hochladen.

Das beweisen auch die Zuschauerzahlen von GamerBrother auf Twitch und YouTube zum Team of the Year 2024:

Auf Twitch stieg laut Sullygnome die durchschnittliche Viewerzahl zum Start des Team of the Year am 19. Januar 2024 auf über 22.000 Zuschauer an (doppelt so viel im Vergleich zum normalen Durchschnitt)

Auf YouTube erreichte analog das Highlight-Video zum ersten TOTY-Pack-Opening mit über 230.000 Aufrufen ebenfalls doppelt so viele Klicks wie die Videos vor dem TOTY-Pack-Opening

Damit kann GamerBrother aus einem einzigen teuren Pack Opening über zwei Kanäle möglichst viele Zuschauer erreichen. Diese bringen ihm im Umkehrschluss viele Aufrufe und Reichweite und damit mehr Geld von den Streaming-Plattformen ein.

Die Reichweite kann der Streamer wiederum nutzen, um große Werbepartner an Land zu ziehen, die den Content Creator ebenfalls (siehe oben unter Einnahmen Produktplatzierung) großzügig monetär unterstützen.

GamerBrother gibt an, dass er insgesamt einen Jahresumsatz von ca. 1,5 Millionen Euro erwirtschaftet, wovon ihm nach alle Abzügen noch rund 750.000 Euro zur Verfügung stehen.

Einen wichtigen Anteil liefern nachweislich auch die Streams und Videos zu den teuren Pack-Openings. GamerBrother und viele andere Streamer weisen in ihren Videos darauf hin, dass ihre Zuschauer kein Echtgeld in Packs investieren sollten. Auf MeinMMO lest ihr, wie eure Chancen auf die besten Spieler in EA FC 25 sind.