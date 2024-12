2 Experten für EA FC 25 verraten, welcher PlayStyle ein aktuelles Problem löst und so den Spielspaß in die Höhe treibt

In EA FC 25 führt das Gameplay aufgrund verschiedener Probleme häufiger zu Frustration. 2 Experten haben für eine große Problematik eine Lösung gefunden und schlagartig mehr Spielspaß verspürt.

Was sind das für Experten? Tim „Latka“ Schwartmann und Simon „GamerBrother“ Schildgen sind bekannte Content Creator zu EA FC. Während Tim Latka vor allem mit sehr starken Gameplay überzeugt, steht bei GamerBrother die Unterhaltung für FC 25 im Vordergrund.

Latka spielt in den Rivals in der Elite Division und erreicht regelmäßig Top-Platzierungen in der Weekend League. Aber auch GamerBrother braucht sich als Spieler in Division 1 und Rang 3/4-Spieler in der Weekend League mit seinen Leistungen nicht verstecken.

Unabhängig voneinander sind beide Spieler am Wochenende auf eine Eigenschaft ihrer Spieler aufmerksam geworden, die ein leidiges Problem in FC 25 löst.

Was war bisher das Problem? Der geneigte Spieler von FC 25 wird neben mehreren Unzulänglichkeiten ein großes Problem bereits ausgemacht haben. Pässe sind, egal ob kurz oder lang, ob flach oder hoch, einfach zu inkonstant, um sich mit tollen Kombinationen Torchancen zu erspielen. Da macht es auch kaum einen Unterschied, ob euer Spieler über starke oder weniger gute Pass-Werte verfügt.

Die einzige Ausnahme bilden die Spieler, die über einen oder mehrere der insgesamt 5 Pass-PlayStyles verfügen, also über Eigenschaften, die die verschiedenen Pässe verbessern. Dazu zählen:

Entscheidender Pass: größere Präzision bei Steilpässen

Schnittstellenpass: größere Präzision bei Druckpässen

Weiter Pass: größere Präzision bei hohen Zuspielen

Harter Pass: größere Präzision bei Flanken

Außerdem gehört dazu noch der PlayStyle „Tiki-Taka“, mit dem die Experten am Wochenende viel Spaß hatten.

Tiki-Taka ermöglicht tolle Pass-Kombinationen

Warum macht Tiki-Taka so viel Spaß? Nach Aussagen des ehemaligen eSportlers Tim Latka sorge Tiki-Taka dafür, dass man endlich wieder schonen Kombinations-Fußball in der Offensive spielen könne.

Dadurch könne man auch wieder Formationen ausprobieren, die durch die sehr zentrumslastige KI-Verteidigung in EA FC kaum noch spielbar waren. Latka demonstriert das anhand seiner 4-1-2-1-2-Taktik. Wie er mit der Formation und Tiki-Taka „geile Tore wie in guten alten Zeiten“ schießen kann, seht ihr hier:

Der Tiki-Taka PlayStyle an sich bringe laut Latka auch noch einen weiteren Vorteil mit sich. Bei diesem Spielstil hätte bereits der normale PlayStyle in Silber eine große Auswirkung. Es gäbe auch einige PlayStyles, die sich nur in Gold, also als +-Variante richtig lohnen würden.

Creator-Kollege GamerBrother setzt in seiner Team-Bewertung für seine vergangene Weekend League auf YouTube sogar noch einen drauf. Für ihn sei Tiki-Taka der beste PlayStyle in EA FC.

In seinem Team für die Weekend League besaßen 4 seiner 6 Spieler in der Offensive den Tiki-Taka-PlayStyle. Seine Erfahrung fasst der Content Creator mit folgendem Resümee zusammen: „Du konntest halt so geile Pass-Kombinationen spielen.“

Auch in der nächsten Weekend League würde GamerBrother auf diesen PlayStyle setzen.

Habt ihr den PlayStyle schon für euch entdeckt? Oder werdet ihr ihn ausprobieren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Natürlich solltet ihr darauf achten, dass euer Team nicht nur auf einen PlayStyle beschränkt ist. Die 6 besten PlayStyles in FC 25 und wie sie funktionieren, erklären wir euch auf MeinMMO.