EA FC 25: Beim Upgrade für einen starken Mittelfeldspieler könnt ihr fast 200.000 Münzen sparen – aber ihr müsst euch beeilen

Into the Dead ist ein 2,5D-Sidescroller, in dem ihr eine Gruppe Menschen aus Walton City anführt – einer texanischen Metropole in den 1980ern, die zum Schauplatz einer Zombie-Apokalypse wurde.

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Neues Spiel auf Steam sieht aus wie The Walking Dead mit Cowboys, wird in der Demo zu 93 % positiv bewertet

Into the Dead: Our Darkest Days – Trailer zum neuen Survival-Spiel auf Steam

Mit diesem Trick könnt ihr für einen sehr starken Mittelfeldspieler also ordentlich Münzen sparen. Für weitere günstige, aber zeitgleich starke Spieler bieten sich unsere Empfehlungen für die aktuellen Evolutions in FC 25 auf MeinMMO an: EA FC 25 Evolutions: Starke & günstige Spieler für alle EVO Upgrades

FC 25 Road to the Final: Alle Spieler und Upgrades im RTTF Tracker

Was ist das für ein Spieler? Claudio Marchisio hat normalerweise eine 87er-Hero-Karte in Ultimate Team. Besonders wegen seiner Vielseitigkeit im Mittelfeld ist der Italiener geschätzt. Er verfügt über starke Pässe, sehr gutes Dribbling und solide Abwehrarbeit.

In EA FC 25 könnt ihr mit einem kleinen Trick das Upgrade für einen starken Hero aus dem Mittelfeld deutlich günstiger bekommen. Auf MeinMMO zeigen wir euch, wie ihr für kurze Zeit an die 200.000 Münzen sparen könnt.

