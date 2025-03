Ein neuer Stürmer in EA FC 25 hat die gleichen Stats wie der starke Cristiano Ronaldo, kostet aber 2 Millionen Münzen weniger

Chef von Monster Hunter Wilds will seinen Skill zeigen, geht mit Fans jagen, läuft nicht so gut

Zudem können beide Spieler im Sturmzentrum alle Rollen wenigstens in der Variante+ ausführen. Auch in den Fähigkeiten für Schwacher Fuß und Skillmoves erreich beide Karten mit 5★ das Maximum.

In Sachen Ballsicherheit hat Suárez sogar etwas die Nase vorn, denn neben der gemeinsamen PlayStyle Technik besitzt der Uruguayer noch Ruhepol, was ihm eine engere Ballkontrolle und stärkere Ballbehauptung verleiht.

Mit Cristiano Ronaldo erhielt am 7. März 2025 bereits ein anderer alternder Superstar eine enorm starke Rückblick-Karte als SBC. Trotz Kosten von über 2 Millionen Münzen erfreut sich der Portugiese enormer Popularität und liegt im Beliebtheits-Ranking auf Futbin auf Platz 3 der beliebtesten Spieler in Ultimate Team insgesamt und auf Platz 1 der beliebtesten Stürmer.

Wieso macht ein Vergleich mit Cristiano Ronaldo Sinn? Am besten lassen sich die Upgrades von Rückblick Suárez einschätzen, wenn man ihn mit einem anderen starken Stürmer vergleicht. Wer würde sich dafür besser eignen als der derzeit beliebteste Stürmer in FC 25 Ultimate Team?

Was ist das für ein Stürmer? Am 16. März 2025 wurde eine Rückblick-Karte des einstigen Weltklasse-Stürmers Luis Suárez als Squad Building Challenge (SBC) für Ultimate Team releast. Die SBC kostet rund 170.000 Münzen und soll an seine FUT-Birthday-Karte aus dem Jahr 2022 erinnern.

