EA FC 24 verkauft jetzt schon Packs für knapp 30 Euro, frustet Spieler: „Das ist doch lächerlich“ 

In EA FC 24 ist gerade erst die Saison gestartet, doch ein Pack in FUT sorgt schon für Kritik: Das Saisonauftakt-Elite-Set.

Was ist das für ein Pack? Das Pack ist derzeit im Shop zu finden und auf ein Exemplar pro Spieler limitiert. Es kostet dabei ganze 285.000 Münzen oder 3.000 FC Points. Bei FC Points handelt es sich um die Ingame-Währung, die man mit Echtgeld kaufen kann.

Was steckt im Pack? Im Pack sind:

45 seltene Goldspieler mit 80+ Gesamt

Eine Leih-Basis-Hero-Wahl: Einer von zwei Leih-Heros mit 87+ GES für 10 Partien

Eine Leih-Icon-Wahl: Eine von zwei Leih-Ikonen mit 88+ GES für 10 Partien

Dabei ist zu beachten: Alle Inhalte des Packs sind untauschbar. Was auch immer man also letztlich zieht, kann man nicht auf dem Transfermarkt anbieten. Diese Karten muss man entweder im Team einsetzen oder für SBCs verwenden.

Was kostet das Pack? 100 FC Points kosten 0,99 Euro, ein Bundle mit 2.800 FC Points schlägt mit 24,99 Euro zu Buche, das nächsthöhere Bundle wären 5.900 Points für 49,99 Euro. Dementsprechend ist der Gegenwert der 3.000 Points für das Pack in etwa 30 Euro.

Ganz rechts ist das Pack im Shop

Die 285.000 Münzen sind ebenfalls eine Option, um auf diesen Betrag zu kommen muss man allerdings viel Zeit investieren. Über Belohnungen und Trading kann man zwar solche Summen erreichen, aber das dauert. Zudem kann man für diese Menge Münzen schlicht auf dem Transfermarkt einige der besten Spieler in EA FC 24 direkt kaufen, ohne auf Glück hoffen zu müssen.

Spieler kritisieren neues Pack in Ultimate Team

Das ist die Kritik: Der hohe Preis und die Inhalte des Packs sorgen nun für Kritik bei einigen Spielern in der Community. Im Subreddit zu EA Sports FC melden sich Spieler verärgert zu Wort.

So betonen einige Spieler an, dass es schon bedenklich sei, 30 Euro für ein Pack auszugeben, wenn das Spiel schon 70 Euro koste. Zudem seien die Inhalte auch noch untauschbar, was bedeutet, dass man sich sehr darauf verlassen muss, gute Karten zu ziehen. Und angesichts dessen, dass es da dann schlicht auf Glück ankommt, ist das ein hohes Risiko.

Natürlich ist es auch möglich, Top-Karten aus Packs zu ziehen, doch dazu braucht es sehr viel Glück. Gerade auf YouTube oder anderen sozialen Medien sieht man immer wieder, dass Spieler auch starke Karten ziehen – doch in der Regel öffnen diese bedeutend mehr Packs, als nur eines.

Im schlimmsten Fall erhält man bei diesem Pack nur schwächere Karten im unteren 80er-Bereich oder Duplikate, die man nicht verwenden kann. Die Seite FIFAUTeam berechnet, dass man im Schnitt einen Inhaltswert von 120.000 Münzen erwarten könne – wobei man die Karten eben nicht verkaufen kann:

Darüber hinaus kritisieren einige Spieler, dass es überhaupt schon so früh so heftige Promo-Packs im Store gibt. Das sei früher nicht der Fall gewesen:

„500k Packs im Laden bis Halloween? 1 Mio. Packs bis zum TOTY? Was kommt zuerst, das 1. Icon Pack des Jahres oder die 500k?“ orakelt User Whitehaven (via reddit).

„Das ist zu viel zu früh“, findet ein anderer User (via reddit).

„Das ist doch verflucht nochmal lächerlich. Es ist der dritte Tag seit vollem Release und wir haben ein 80+ x45 Pack“, meint User zephyrr (via reddit).

„Das sind 30 Pfund, es sollte nicht normalisiert werden, dass Leute so viel Geld für ein Spiel ausgeben, das bereits teuer ist. In 2 Wochen wirst du kein Interesse mehr an den Spielern haben, die du gezogen hast, es sei denn, es handelt sich um einen absolut verrückten Pull“ so User towfoon (via reddit).

„Ganz zu schweigen davon, dass dieses Spiel einen Lebenszyklus von weniger als einem Jahr hat. Realistisch gesehen sollte man mit Ausgaben von mehr als 30-40 Dollar einige der besten Spieler für den Rest des Spiels bekommen“, findet User nyse125 (via reddit).

Zudem ist es bereits das zweite heftige Pack, das in Ultimate Team zu finden ist. Noch während des Early Access wurde das „Elite Starter Pack“ veröffentlicht, das in einem ähnlichen Bereich von 275.000 Münzen oder 3.000 FC Points lag. Schon da kritisierten Spieler (via reddit), dass die Powerkurve sehr früh hochgetrieben würde.

Was haltet ihr von dem Pack im Shop? Seht ihr solche Packs kritisch, oder haltet ihr sie für in Ordnung? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Auch ohne Geld-Einsatz und den Shop kann man sein Team in Ultimate Team verbessern. Eine Möglichkeit dazu bieten aktuell zahlreiche Ziele, die man schnell abschließen kann, wenn man den Squad Battles Modus spielt. Wir zeigen euch, wo ihr gerade schnelle Belohnungen über Squad Battles bekommt.