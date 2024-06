Spannend wäre es, das direkte Duell auf dem Platz während der EM mitzuverfolgen, um zu sehen, ob es auf dem echten Rasen anders ausgeht. Doch nicht nur diese 4 Stars wollen der EURO 2024 ihrem Stempel aufdrücken: Make Your Mark Tracker in FC 24: Alle Spieler und Upgrades im Überblick

Die deutschen Stars können sich im direkten Duell in FC 24 gegen ihre spanischen Kontrahenten durchsetzen. Während es bei Williams und Wirtz durchaus ein knapper Vergleich ist, schlägt Musiala seinen spanischen Gegner Yamal in fast allen Belangen.

Path to Glory Tracker in FC 24: Alle Spieler und Upgrades für die EURO 2024 im Überblick

Path to Glory in FC 24: 3 Tipps, um wöchentlich viele Level in der Season 7 Ladder aufzusteigen

EURO Rückblicke in FC 24: Geheime Aufgaben versprechen viele XP – So löst ihr „Einzigartig“ und „Le Roi“

Da der EM-Modus sich an die aktuellen Leistungen der Stars orientiert, haben wir auch die sogenannte Live-Form berücksichtigt, die automatisch aktiviert ist. Diese gibt den Werten der Spieler teils starke Upgrades, die wir in Klammern hinter dem ursprünglichen Rating dargestellt haben.

Für den Vergleich haben wir uns den neuen UEFA-EURO-Modus in FC 24 angeschaut. Lamine Yamal kann einzig in diesem Modus gespielt werden. Das liegt daran, dass der Youngster erst während der EM 17 Jahre alt wird. Als noch Minderjähriger bekam er von EA noch keine Karte in Ultimate Team.

Wie vergleichen wir die Duos? Da die Spieler in ihren Nationalmannschaften jeweils auf der linken und rechten Außenbahn eingesetzt werden, lassen sie sich sehr gut gegenüberstellen. Wir vergleichen dabei in erster Linie die 6 Haupt-Werte (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensive und Physis), schauen aber auch auf ihre Playstyles.

