EA FC 24: Einen starken Spieler gibt es nur noch wenige Stunden und er kostet nichts – Holt ihn Euch

Was sich auch lohnen wird, ist diese Evolution. Sie bringt euch den besten Rechtsverteidiger in EA FC 24.

Am längsten wird es dauern, die acht Siege einzufahren. Da die Halbzeitlänge von Squad Battles nur noch vier Minuten beträgt, solltet ihr in ca. 1 1/2 Stunden mit den Aufgaben fertig sein. Das ist zwar nicht wenig Zeitaufwand, aber wir können euch versprechen, dass es sich lohnen wird.

Die Beschreibung der Playstyles lässt vermuten, dass sie einander nicht beeinflussen würden. Allerdings ist uns nach mehreren Spielen mit Centurion Bowen aufgefallen, dass er das OP-R1 Dribbling fast so ausführt, wie man es sonst nur von Messi oder Musiala kennt, also von Spielern, die den Playstyle Technik in Gold besitzen.

Das Spezielle an Centurion Bowen sind die hinzugefügten Playstyles, die da wären: Raserei und Weiter Pass. Besonders die neue Mischung aus Raserei und Technik findet man bei kaum einem anderen Spieler in Ultimate Team. Lediglich 5 weitere SpierlerInnen, darunter sehr teure Karten wie die Trailblazerz-Versionen von Son oder Salah, verfügen über diese Kombination.

Das allein spricht schon für eine gute, aber noch nicht für eine sehr gute Flügelkarte. Doch vor allem seine neuen Playstyles machen ihn einzigartig. Vor seinem Upgrade hatte seine normale Goldkarte nur den Playstyle Technik, der zwar zu den stärksten Playstyle in EA FC 24 zählt, aber an sich noch keine Besonderheit darstellt.

Was macht Bowen so besonders? Zunächst einmal hat der englische Außenbahnspieler ein sehr ordentliches Upgrade von 79 auf 86 bekommen. Alle seine Stats wurden um acht bzw. neun Punkte nach oben geschraubt.

EA Sports belohnte ihn mit einem sehr guten Upgrade. Doch sind es nicht unbedingt seine Stats, die ihn so stark machen. Wir zeigen euch, was Centurion Bowen auszeichnet und warum ihr ihn unbedingt noch erspielen solltet.

Insert

You are going to send email to