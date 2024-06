FC 24: Einen der besten Spieler der EM könnt ihr gar nicht in euer Team aufnehmen – mit einer Ausnahme

Einen Shooting-Star der Europameisterschaft 2024 könnt ihr in den meisten Modi in FC 24 gar nicht spielen. Das hat einen einfachen Grund. EA verstößt gegen eine ungeschriebene Regel, um ihn zumindest in einem Modus auflassen zu lassen.

Um welchen Spieler geht es? Lamine Yamal ist mit der spanischen Nationalmannschaft stark in die UEFA EURO 2024 in Deutschland gestartet. Sowohl er als auch seine Teamkollegen überzeugten bisher bei den ersten beiden EM-Spielen und führen ihre Gruppe mit zwei Siegen an.

Yamal, der beim FC Barcelona unter Vertag steht, ist 16 Jahre alt und eines der begehrtesten Talente im Weltfußball. Im Offensivbereich gehört zu einem der vielversprechendsten Spieler in diesem Turnier.

Kein Wunder, dass auch viele Fans von EA FC 24 ihn unbedingt in ihrem Team haben wollen. Doch das war bis vor Kurzem gar nicht möglich. Nun macht EA eine Ausnahme.

EA macht eine Ausnahme: Yamal nur im EM-Modus spielbar

Wieso kann man Yamal in den meisten Modi nicht spielen? Der Grund, warum man Yamal in den meisten Modi in FC 24 nicht spielen kann, ist sein Alter.

EA hat zum Beispiel für Ultimate Team die Devise, nur Spieler aufzunehmen, die vor dem offiziellen Release mindestens 17 Jahre alt sind. Der jüngste Spieler laut der Datenbank für Ultimate Team auf futbin.com ist der Pole Jakub Paszkowski, der am 16. September 2006 geboren ist. Somit ist er kurz vor dem Start von FC 24 junge 17 Jahre alt geworden.

Etwas anders verhält es sich eigentlich im Karriere-Modus. Hier findet man eine Vielzahl von Talenten, die zum Start von FC 24 noch 16 sind. Obwohl Yamal in diesem Jahr schon zum Stammpersonal vom FC Barcelona gehörte, sucht man ihn aber auch im Karriere-Modus vergeblich. Das könnte daran liegen, dass Yamal erst am 13. Juli, also zu einem sehr späten Zeitpunkt von FC 24, 17 wird.

Auch in alle anderen Offline- und Onlinemodi kommt der junge Spanier nicht vor.

Was ist die Ausnahme? Mit dem EM-Update, über das wir bei MeinMMO ausführlicher berichtet haben, wurde der neue UEFA EURO 2024 Modus eingeführt. Im Zuge der offiziellen Kadernominierungen reagierte EA entsprechend und aktualisierte für den neuen EM-Modus die Kader der teilnehmenden Nationalmannschaften.

Dazu gehörte auch die Hinzunahme von Lamine Yamal, der mit einem Rating von 76 bedacht wurde. Bislang hat er von EA noch kein Spielerbild bekommen. Auch sein Gameface im Spiel sieht noch sehr generisch aus.

Wir haben Yamal und seinen Mitspieler Williams mit dem Star-Duo der deutschen Nationalmannschaft verglichen: Zwei Duos aus Deutschland und Spanien mischen die EM auf – Welches ist besser im Spiel?

Wenn ihr Yamal also schon die ganze Saison mal spielen wolltet, habt ihr nun im EM-Modus die Gelegenheit dazu. Ob der Youngster auch noch für die anderen Spielmodi in FC 24 erscheinen wird, bleibt bislang offen. Es ist durchaus vorstellbar, dass wir seine erste Karte für Ultimate Team erst in FC 25 sehen. EA soll für FC 25 in diesem Jahr noch Konkurrenz von einem anderen Entwickler-Team mit der Neuauflage einer bekannten Fußball-Simulation bekommen: Fans warten seit Jahren auf FIFA 25: Release soll angeblich noch 2024 kommen.