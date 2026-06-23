Filmexperte rankt alle Filme zu Star Wars, und ein besonders kontroverser Teil ist weit oben

Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur beschäftigte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Star Wars. In einem aktuellen Video rankt er die 12 Live-Action-Filme zum ersten Mal und erklärt, welche Stärken auch die schwächeren Filme haben.

Wer ist Marco Risch? Seit 2015 veröffentlicht Marco Risch auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur Videos, in denen er anhand von Reviews, Analysen, News oder Interviews verschiedene Filme und Serien behandelt.

Außerdem spricht er mit seinem Kollegen Yves Arievich einmal pro Woche im Podcast Nerd & Kultur über diverse Themen aus der Popkultur.

Sowohl der YouTube-Kanal als auch der Podcast sind Teil des Webedia-Netzwerks, zu dem auch MeinMMO gehört.

Bereits in einigen vorherigen Videos beschäftigte er sich mit Star Wars, zum ersten Mal aber rankt er die 12 Live-Action-Filme. Dabei konzentriert er sich aber nicht auf die negativen Seiten der Filme, er macht das vielleicht positivste Star-Wars-Ranking auf ganz YouTube .

Das Video von Nerdkultur könnt ihr hier sehen:

Video starten Marco von Nerdkultur rankt in einem neuen Video 12 Filme zu Star Wars Autoplay

Selbst der schlechteste Teil hat gute Aspekte

Wie rankt Marco die verschiedenen Filme zu Star Wars? Er beginnt seinen 12. Platz mit einem Film, den wohl viele Fans dorthin packen würden. Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers ist für ihn das Schlusslicht der großen Kinofilme, aber dennoch hat er positive Aspekte hervorzuheben, vor allem die Anordnung der Bildelemente und den Schnitt, die unter Regisseur J.J. Abrams entstanden sind. Das Pacing und die Szenenübergänge seien top, nur das Drehbuch hätte er laut Marco jemand anderem überlassen sollen.

Auf Platz 11 findet sich Episode 2: Der Angriff der Klonkrieger. Auch hier kritisiert Marco die Dialoge, lobt aber die Ausgangssituation, vor allem in Bezug auf den Jedi-Orden, den man in diesem Film zum ersten Mal als Einheit gesehen hat – im Kampf gegen die Droidenarmee. Anders als bei der Ur-Trilogie bediene sich George Lucas bei diesem Film aber an der Ästhetik von Vietnam-Filmen.

Der neueste Film der Saga befindet sich bei Marco auf Platz 10. Mandalorian and Grogu lobt Marco vor allem für seinen Einsatz von animatronischen Puppen, die den Film teils zu einem Creature Feature machen würden: vollgestopft mit Ehrerbietung für die heimlichen Helden der Sternensaga .

Auf Platz 9 findet sich mit Solo erneut ein für sich stehender Film. Obwohl sich der Film selbst laut Marco dauerhaft auf Identitätsfindung befinde, sei der Kollege von Han Solo der wahre Star des Films: Lando Calrissian, gespielt von Donald Glover. Er verkörpert die Star-Wars-typische Leichtigkeit und über ihn ist aktuell sogar ein eigener Film in Arbeit. Zumindest wurde dieses Jahr das Drehbuch abgegeben.

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Der Rest der Prequels

Wie geht das Ranking weiter? Auf den 8. Platz packt Marco Episode 1: Die dunkle Bedrohung und beschreibt den Film mit dem Wort Hassliebe . Anders als Episode 2 und 3 wurde der erste Film der neuen Trilogie laut Marco fast ausschließlich mit analogen Kameras gedreht. Dadurch würden Probleme der Fortsetzungen, etwa eine verwaschene Auflösung, fehlen. Es würde ein in anderer Look entstehen, der für Marco märchenhaft magisch blieb.

Episode 7: Das Erwachen der Macht befindet sich auf dem 7. Platz. Hierbei konzentriert sich Marcos Lob vor allem auf Kylo Ren, gespielt von Adam Driver. J.J. Abrams erschaffe eine Maske, die keine Interpretation aufzwingt, aber trotzdem bröckelt. Auch wenn das in Episode 9 etwas kaputtgemacht wurde, fasziniert Marco vor allem der Gedanke, dass es kein Zurück mehr für ihn gibt, obwohl man Sympathie fühlt.

Für viele ist die Platzierung wohl zu niedrig, aber Episode 3: Die Rache der Sith schafft es bei Marcos Ranking auf den 6. Platz. Der Höhepunkt der Prequels ist laut Marco der tragischste Tiefpunkt einer ganzen Welt . Die Prequels zeigen greifbar und nachvollziehbar, wie eine Demokratie scheitert.

Rogue One, den Zwischenschritt zwischen Episode 3 und 4, platziert Marco auf Platz 5. Auch vom Stil her sei der Film ein Zwischenschritt. Marco erklärt, dass Regisseur Gareth Edwards die Luftschlachten wie die Original-Trilogie inszenierte (Weltkriegs-Ästhetik) und die Bodenkämpfe wie die Prequels (Vietnamkriegs-Ästhetik). Die Opfer der Rebellion werden gezeigt, aber eben auch die daraus entwachsene Hoffnung.

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Der kontroverse Platz 4

Welche Filme sind bei Marco weit oben? Den wohl kontroversesten Pick für viele Fans, wenn man sich die Diskrepanz auf der Plattform Rotten Tomatoes anschaut, hat Marco wohl auf Platz 4: Episode 8: Die letzten Jedi. Abseits der Kontroversen stellt Marco klar: The Last Jedi sieht phasenweise phänomenal aus!

Es gibt laut Marco die Kamera, die sich an Weltkriegsfilmen orientiert, und das Nutzen von Farben und Panoramen wie beim legendären Regisseur Akira Kurosawa. Zudem zieht Marco noch die Musik von John Williams hinzu. Dadurch entsteht laut ihm ein wahrhaft opernhaftes, geradezu theatralisches Gesamterlebnis .

Zusätzlich dazu erwähnt er noch explizit den Kampf im Thronsaal. Als One-Take wirke die Choreografie noch stärker und sei darauf ausgelegt, dass das Gefühl beim Schauen wichtiger sei als die Konsistenz.

Platz 3 geht an Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Laut Marco schaffe der Film etwas, was sonst kein Film der Reihe schaffen kann: Drei Handlungsstränge werden zusammengefügt und sowohl das Schicksal der Galaxis als auch das Schicksal der Helden wird parallel erzählt.

Episode 4: Eine neue Hoffnung befindet sich auf Platz 2. Marco erklärt, dass sich George Lucas im Film an dem Genre des Propaganda-Films orientiert habe, aber aus blindem Hass und blinder Heldenverehrung entstehe ein hoffnungsvolles Hochgefühl.

Episode 5: Das Imperium schlägt zurück ist für Marco nicht nur eine der besten Fortsetzungen aller Zeiten, er ist Platz 1 seines Rankings. Der Film drehte die hoffnungsvolle Note des Vorgängers um und konfrontierte die Helden mit dem Bösen. Laut Marco sorgte das damals für einen Backlash von Fans, aber genau das war so gut, denn Star Wars blieb immer dann am besten, wenn es auch mutig war .

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Aber wie seht ihr das? Stimmt ihr Marcos Meinung zu oder welche Platzierung würdet ihr in einem solchen Ranking treffen? Schreibt uns eure Meinung und euer persönliches Ranking gerne in die Kommentare. Unser eigenes Ranking von Star Wars findet ihr hier: Alle 15 Filme von Star Wars im Ranking