EA FC 24: Wahl zum Weltfußballer zeigt, dass sich EA bei einigen Werten böse vertan hat

Die WeltfußballerInnen-Wahl mit dem berühmten Ballon d’Or ist auch für viele Fans von EA FC 24 interessant. In diesem Jahr fiel uns auf, dass einige SpielerInnen aus den Top 10 trotz ihrer scheinbar starken Leistungen schlechte Karten besitzen.

Um welche SpielerInnen geht es? Bei den Frauen belegte die Spanierin Salma Paralluelo einen starken dritten Platz hinter Aitana Bonmati und Sam Kerr. Obwohl sie zu den besten Spielerinnen im letzten Jahr zählte, lässt ihr FIFA-Rating das nicht im Ansatz erahnen.

Gleiches gilt auch für den Argentinier Julián Álvarez, der bei der Wahl zum Fußballer einen bemerkenswerten siebten Platz belegte. Er ist aber genauso wenig spielbar, wie die Goldkarte seiner Kollegin.

Und diese beiden Spieler sind nicht die einzigen in den Top 10 des Ballon d’Or, bei denen EA anscheinend einen anderen Maßstab als die Jury des französischen Fußballwettbewerbs angelegt hat. Wir zeigen euch die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der realen Leistungen und den Ratings in Ultimate Team.

Paralluelo, Álvarez und Co: Auf dem Platz Top, in EA FC 24 Flop

Was für Ratings haben Paralluelo und Álvarez? Die Drittplatzierte bei den Frauen kommt in EA FC 24 gerade einmal auf ein Rating von 78. Einzig im Tempo liegt sie laut Einschätzung von EA Sports in einem Weltklasse-Bereich und kann hier einen Wert von 93 aufweisen. Zumindest können sich auch ihre Playstyles sehen lassen. Darunter sind nämlich zwei Spielstile, die zu den besten Playstyles in EA FC 24 gehören.

Weltmeister und Triple-Sieger Julián Álvarez von Manchester City kommt immerhin auf ein Rating von 80, durfte sich zudem während der Trailblazers-Promo in Ultimate Team über eine Spezialkarte mit einem Upgrade auf 87 freuen. Doch seine Goldkarte kann in kaum einem Rating überzeugen. Als Stürmer fehlt es ihm an Tempo und Abschlussqualität. In der Rolle als ZOM kann er zumindest mit einem Playstyle überzeugen, der euch enorm dabei hilft, die neue OP-Pressingeinstellung, die viele Spieler im Spiel nutzen, zu überwinden.

Unter dem Strich zählen beide SpielerInnen mit ihren Goldkarten nicht einmal zu den besten 500 Spielern in Ultimate Team, selbst wenn man Icons, Heroes und andere Eventkarten nicht berücksichtigt. Hier ist eine deutliche Kluft zwischen realen Leistungen und von EA eingeschätzten Ratings erkennbar.

Selbst die Sechstplatzierte Olga Camona bleibt mit ihrem Rating von 79 weit hinter den Erwartungen zurück, die sich durch ihre Platzierung bei der Weltfußballerinnenwahl ergeben.

Noch schlimmer hat es nur ihre Teamkollegin erwischt, die bei der Frauen-WM mit Kolumbien für ordentlich Furore sorgte und auch der deutschen Nationalmannschaft ein schmerzhaftes Gegentor zufügte. Um wen es sich hierbei handelt, lest ihr unten.

Größtes Sturmtalent bekommt nicht mal eine seltene Goldkarte

Platz 9 der besten Spielerinnen reicht nicht für seltene Goldkarte: Linda Caicedo gilt im Frauenfußball als eines der größten Versprechen für die Zukunft. Die gerade einmal 18-Jährige spielt bereits bei Real Madrid und ist in ihrer Heimat Kolumbien ein absoluter Star.

Für EA Sports reichten ihre Leistungen und Popularität anscheinend nicht aus, um ihr ein gutes Rating zu verpassen. Und nicht nur das. Es langte nicht mal für eine seltene Goldkarte.

Mit einer 76-gerateten Non-Rare-Gold-Karte und einem Preis von 650 Münzen auf dem Transfermarkt dürfte die Kolumbianierin zu einer der von EA meist unterschätzten Karten in diesem Jahr gehören.

Was man der kanadischen Entwicklerfirma zugutehalten könnte, ist der Fakt, dass sie grundsätzlich jungen Spielern eher schlechtere Ratings verleihen, um sie in Events oder folgenden Jahren mit besseren Bewertungen zu versehen.

Zum Weltfußballer können unsere Tipps für garantiert mehr Tore in EA FC 24 euch vielleicht nicht verhelfen, doch besser angreifen könnt ihr damit allemal.