FC 24: Prime Gaming-Pack 8 mit einer starken Icon ist verfügbar – So bekommt ihr die Belohnungen

Der nächste Prime Gaming-Drop erscheint wahrscheinlich nach dem Ablauf des jetzigen Pakets, also nach dem 17. Juni 2024. Wir halten euch auf dem Laufenden. Im Champions-League-Finale entscheidet sich, wer das finale Upgrade bei den dynamischen Road-to-the-Final-Karten (RTTF) bekommt. Alle anderen Fortschritte und Upgrades seht ihr hier: RTTF Tracker – Alle Spieler und Upgrades in der Übersicht

Stichwort Vorteil: Diese 6 Spieler in FC 24 fühlen sich viel schneller an als alle anderen

Was ist das Prime Gaming-Pack? Seit FIFA 21 bringt EA im monatlichen Rhythmus in Kooperation mit Amazon ein Pack mit ein paar zusätzlichen Belohnungen. Abonnenten von Amazon Prime dürfen diese Rewards kostenlos anfordern.

In FC 24 gibt es jetzt die achte Auflage des Prime Gaming-Packs. In Zusammenarbeit mit EA stellt Amazon den Prime-Mitgliedern kostenlose Belohnungen zur Verfügung. Dieses Mal dürft ihr euch auf eine starke Icon und weitere Inhalte freuen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to