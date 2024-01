EA FC 24: Star vom BVB erhält besondere Karte, die ihr nur über den neuen Season Pass bekommt

Eine neue Season in EA FC 24 hat begonnen. Der neue Season Pass läuft für drei Wochen und bringt euch neben drei UCL-Heroes und einer Icon, auch einen TOTY Ehrenvolle Erwähnungen von Borussia Dortmund. Wir stellen euch den Mini-TOTY und weitere Highlights der ‚Fanfare‘-Season vor.

Was ist der Season Pass? Zu jeder neuen Season wird auch ein neuer Season Pass veröffentlicht. In diesem könnt ihr Belohnungen in Form von Packs, Spielern, Münzboosts oder Vereinsgegenständen abgreifen. Die nötigen Erfahrungspunkte (EP) verdient ihr, indem ihr spielt, was das Zeug hält.

Wie verdient ihr EP für den Season Pass? Die Saisonziele in den Objectives halten verschiedene Aufgaben für euch bereit, um an EP zu kommen. Eine Faustregel, die ihr beachten könnt:

‘Jeden Tag mindestens drei Partien in Squad Battles oder Rivals spielen.’

Damit vergewissert ihr euch, dass ihr am Ende der Season alle Belohnungen abholen könnt.

Mini-TOTY, Heroes und Icon: Die Spieler im neuen Season Pass

Was erwartet euch im neuen Season Pass? Die neue Season startet mit einem echten Kracher. Level 1 schenkt euch direkt UCL-Hero Carlos Tévez, der immer noch einen stolzen Preis, von über eine Million Münzen (Stand: 25. Januar) hat. Allerdings steht euch Tevez nur als Leihkarte für 10 Spiele zur Verfügung.

Das reicht aber allemal, um sich in den letzten Partien der Weekend League noch ein paar Siege und damit zusätzliche Belohnungen zu verdienen.

Diesen besonderen BVB-Star könnt ihr nur über den Season Pass bekommen:

Level 10: TOTY Ehrenvolle Erwähnungen Julian Brandt (88) – Borussia Dortmund

Diese TOTY-Spezialversion des BVB-Spielers Julian Brandt gibt es exklusiv nur durch Erreichen von Level 10 in der neuen Season. Er weist für seine Position starke Werte auf. Brandt verfügt über ein starkes Passspiel (90) und ein starkes Dribbling (90), auch sein Tempo (81)- und Schusswerte (83) können sich sehen lassen. Mit einer 74er-Physis und einer Körpergröße von 1,85 m bringt Brandt eine für seine Position untypische körperliche Präsenz mit sich, was ihm dabei helfen wird, sich im Zweikampf zu behaupten.

Zudem besitzt der BVB-Star die Playstyles, die es für einen Spielmacher braucht:

Die vorhanden Pass-Playstyles gepaart mit Trivela (Außenrist) und 4-Sterne-Schwacher-Fuß machen ihn zum perfekten Vorlagengeber in jeder Situation. Mit dem Spielstil ‚Technik‘ kann er das R1-OP-Dribbling noch besser ausführen. Angeschnittener Schuss verschafft ihm zudem die Fähigkeit, selbst gefährliche Abschlüsse aufs Tor zu bringen.

Passend dazu, gibt es einen ehemaligen BVB-Star, den ihr nur zwei Level später freischalten könnt.

Level 12: UCL-Hero Tomáš Rosický (88)

Der Tscheche erlebte fünf erfolgreiche Jahre beim BVB. Während Brandt etwas besser in Sachen Playstyles ausgestattet ist, weiß Rosický mit etwas mehr Tempo zu überzeugen. Ansonsten sind sich beide Spieler ziemlich ähnlich. Fans des BVB können sich sicherlich daran erfreuen, wie sich beide zusammen auf dem Spielfeld durch die gegnerischen Reihen kombinieren.

Diese Spieler sind außerdem im Season Pass:

Level 12: UCL-Hero Riise (87) – Der Norweger ist beim FC Liverpool für seinen knallharten Schuss mit seinem linken Fuß berühmt geworden.

Level 20: Winter-Wildcards-Icon Bergkamp (92) als eine von 3 Optionen – Eine etwas andere Version des sonst so feinfüßigen Niederländers. Seine Winter-Wildcard-Edition kommt mit starken Upgrades in Sachen Defensive und Physis daher.

Das erwartet euch sonst noch im neuen Season-Pass

Welche Belohnungen könnt ihr euch außerdem verdienen? Um die Leihkarte von UCL-Hero Tévez gebührend zu feiern, gibt euch EA Sports noch passende Vereinsgegenstände an die Hand, die den Argentinier als Aushängeschild nehmen:

Level 4: Choreo

Level 6: Stadion-Thema

Level 9: XL-Choreo

Level 11: Heimtrikot

Neben diesen visuellen Leckerbissen könnt ihr euch auch zusätzliche Spieler dazu verdienen.

Diese Spieler-Packs könnt ihr euch im Season Pass erspielen:

Level 3: 2x 83+

Level 5: 2x 84+

Level 7: 2x 84+

Level 8: 5x 84+

Level 13: 10x 83+

Level 14: 4x 84+

Level 16: 11x 81+

Level 17: Seltene-Profis-Pack (12 seltene Goldspieler)

Level 18: 5x 84+

Level 19: 2x 87+ oder 3x 86+

Level 20: 20x 84+ oder 4x 87+

Wenn ihr auch in der neuen Season noch auf der Suche nach einer passenden Formation seid, hätten wir da was für euch: Diese zwei Aufstellungen spielen fast alle Profis. Hier findet ihr bestimmt auch eine passende Taktik für euch.