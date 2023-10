EA FC 24: Ein nerviges Feature fehlt dieses Jahr und Spieler jubeln: „So viel einfacher“

In den FIFA-Spielen mussten Spieler im Ultimate-Team-Modus auf Positionskarten zurückgreifen, um ihr Team umzubauen. Das fällt in EA FC 24 aber weg – und Spieler merken gerade, wie viel besser sie das finden.

Was war das für ein Feature? In Ultimate Team versucht man, ein Team mit starken Karten und möglichst viel Chemie zu bauen. Damit Spieler zur Chemie beitragen und selbst Boni durch gute Chemie bekommen, müssen sie auf der richtigen Position stehen.

In den vergangenen FIFA-Teilen musste man dafür „Positions-Modifikatoren“ benutzen. Also beispielsweise Karten, die einen Stürmer (ST) erst in einen Mittelstürmer (MS), und dann von einem MS zu einem zentralen offensiven Mittelfeldspieler (ZOM) verwandelten, wenn man einen Angreifer ins Mittelfeld beordern wollte.

Diese Karten kosteten Münzen und letztlich auch Zeit, wenn man sie erstmal auf dem Transfermarkt suchen musste. Und auch in Squad Building Challenges nervten die Karten viele, wenn man an den Positionen herumfuhrwerkte, nur um irgendwie noch benötigte Chemie-Punkte zu bekommen.

In EA FC 24 hingegen ist das Ganze einfacher, denn: Die Positions-Karten gibt es schlicht nicht mehr.

Fehlende Positions-Modifier kommen gut bei Spielern in EA FC 24 an

So funktioniert das System jetzt: Anstatt der Modifikatoren muss man jetzt schauen, welche Alternativpositionen Karten von sich aus haben. Die sind ans reale Leben angelehnt, ein Messi beispielsweise kann genauso gut in den Sturm (ST) oder ins ZOM gestellt werden, wie auf seine angestammte MS-Position. Karten braucht man dafür nicht.

Dazu kommen teilweise wilde Kombinationen, wo Stürmer auch eine Verteidiger-Position haben, die früher gar nicht möglich gewesen wäre.

Dieses vereinfachte System kommt bei Spielern gut an. Eine Neuerung quasi, die durch das Streichen eines alten Features möglich wurde.

So reagiert die Community: Im Subreddit zu EA FC 24 melden sich Spieler mit Lob für die neue Variante. Sie finden: Der Team-Bau und vor allem Squad Building Challenges seien nun einfacher und schneller zu erledigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Nun könne man so viel einfacher unterschiedliche Formationen ausprobieren oder Spieler umstellen, so User HowardBoBoward (via reddit).

Andere pflichten bei:

Ja, das ist eine großartige Änderung. Nicht nur für die Formationen, sondern auch für die SBCs. Außerdem hat derjenige gute Arbeit geleistet, der dafür gesorgt hat, dass bei der Suche nach der Position alle Spieler berücksichtigt werden, die diese Position spielen können, und nicht nur die, die sie auf der Vorderseite ihrer Karte haben (via reddit).

(via reddit). Ich habe den Schritt zunächst gehasst, da ich Änderungen, die das Spiel „einfacher“ machen, eher ablehne, aber dadurch habe ich tonnenweise Münzen gespart. Ich beschwere mich nicht (via reddit).

(via reddit). Das ist meiner Meinung nach eine der besten Änderungen, die sie je vorgenommen haben. Das und die Abschaffung von Fitness (via reddit).

Auf der anderen Seite fällt mit den Positions-Modifiern allerdings auch eine Möglichkeit weg, die man auf dem Transfermarkt für Münzen verkaufen konnte, wie ein Spieler bemerkt (via reddit).

Gerade der Vergleich mit Fitness-Karten bietet sich an, da diese vor einigen Jahren entfernt wurden und damit ebenfalls eine Hürde beim Team-Bau wegfiel. Auch das war damals ein Umbruch, der erst klein wirkte, sich aber massiv auf das Spiel auswirkte. Mit den Positions-Modifiern kommt nun eine weitere dazu.

Was haltet ihr von der Änderung? Erzählt es uns in den Kommentaren!

