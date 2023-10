EA FC 24: Liverpool-Star überzeugt auch an der Konsole, kann sogar mit dem deutschen Weltmeister mithalten

In EA FC 24 messen sich die besten Spieler nicht nur in der Weekendleague untereinander, sondern auch in Division Rivals. In einem spannenden Match im Rivals-Modus kam es vor kurzem zum Aufeinandertreffen eines Fußball-Stars vom FC Liverpool und eines deutschen FIFA-Weltmeisters.

Welche Spieler traten gegeneinander an? Im besagten Match trafen Liverpool-Stürmer Diogo Jota und FIFA-Weltmeister von 2022 Umut “RBLZ_Umut” Gültekin aufeinander. Der deutsche FC 24-Profi realisierte erst nach ein paar Spielminuten, dass er gegen den echten Diogo Jota spielte.

Die überraschende Reaktion des Pro-Spielers könnt ihr sehen, wenn ihr euch die erste Minute des Videos anschaut.

Liverpool-Profi führt zweimal, verliert am Ende doch knapp

Wie verlief das Match? Im Video erkennt ihr, wie eSportler Umut sich anfangs sichtbar aufgeregt über das Team, aber noch mehr über den Namen seines Kontrahenten zeigt. Mit seinem Live-Chat scherzt er darüber, dass er die Begegnung im Falle einer Niederlage nicht auf Youtube hochladen könne.

Diogo Jota ist in der FIFA-Szene kein unbeschriebenes Blatt, sein Account ist unter der Profis bekannt. Erst in diesem Jahr gründete er sogar sein eigenes eSports-Team (via X.com).

Ironischerweise kam es wirklich dazu, dass der Liverpool-Profi den ersten Treffer der Partie bereits nach wenigen Spielminuten erzielte. Doch das ließ der Weltmeister nicht lange auf sich sitzen.

In einer flotten ersten Halbzeit drehte Umut nach einer Viertelstunde zunächst das Spiel, ehe er nach zwei weiteren Treffern Jotas mit einem Rückstand in die Pause gehen musste.

Nach der Halbzeit hatte der portugiesische Nationalspieler die Riesenchance zur Vorentscheidung, doch er ließ sie liegen. Im Stile eines Weltmeisters kämpfte sich Umut zurück in die Partie und lag 20 Minuten vor Ende mit 4:3 in Führung.

Den knappen Vorsprung rettete der eSportler auch nach seinem eigenen Ermessen “etwas glücklich” über die Zeit und konnte sich sogar noch einen verschossenen Elfmeter in der Nachspielzeit erlauben. Die Highlights des gesamten Matches könnt ihr euch auch im bereits eingangs verlinkten Video ansehen.

Die enge Partie bewies eindrücklich, dass Diogo Jotas Qualitäten nicht nur auf dem Fußballplatz auf einem sehr hohen Niveau sind.

Welche abschließenden Worte FIFA-ProfiUmut für seinen Kontrahenten hatte und was den Portugiesen für seine starken Leistungen in EA FC 24 winkt. Lest ihr unten.

In Ultimate Team hat Jota übrigens auch eine sehr ordentliche Karte mit einem 85er-Rating. Er besitzt sogar einen Playstyle, der mit zu den wichtigsten Spielstilen in EA FC 24 gehört.

Von Profi zu Profi: „Eines Tages wirst du Weltmeister sein.“

Wie bewertete der FIFA-Weltmeister die Leistung des Fußball-Profis? Umut war sichtlich erleichtert über den knappen Sieg. Euphorisch würdigte er die Leistung seinen Kontrahenten in einer kurzen Ansprache unmittelbar nach dem Match:

„Du bist ein sehr guter Spieler, mein Freund. Mach weiter so. Eines Tages wirst du Weltmeister sein. Du bist der beste Spieler, gegen den ich gespielt habe“(via youtube.com). Um seine Würdigung zu untermauern, analysierte er exemplarisch eine Spielszene, in der Jota den Weltmeister richtig alt aussehen ließ.

Wie geht es für den Liverpool-Star weiter? Diogo Jota könnte am 21. und 22. Oktober seine Erfolgsstory in EA FC 24 weiterschreiben, denn an diesen Tagen finden die Regionals, also die regionalen Qualifikationsturniere, für die FC Pro Open Global Qualifier statt. Eine Übersicht zum Ablauf des Wettbewerbs findet ihr auf dieser Seite von EA Sports.

Jota hatte sich mit dem starken Platz 81 in der Region EU West für die Regionals qualifiziert. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass der Portugiese an diesem Wettbewerb teilnehmen kann.

Für ihn und den FC Liverpool steht am 21. Oktober das Derby gegen den Nachbarn vom FC Everton an. Wahrscheinlich muss der Portugiese in diesem Zeitraum seinen vollen Fokus auf den richtigen Fußball legen.

Wir informieren euch aber darüber, wenn sich für Jota doch noch die Gelegenheit geboten hat, auch im eSport weiterhin für Furore zu sorgen.

Derweil dürfte Leipzig-Profi Umut glücklich sein, auch mal gegen andere Gegner in Division Rivals spielen zu dürfen. Warum das nicht immer der Fall ist, lest ihr in diesem Artikel.