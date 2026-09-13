Spielleiter von Dungeons & Dragons fragt seinen Crush mit einem Rätsel nach einem Date, bekommt eins zurück und kann es nicht lösen

Ein Spielleiter von Dungeons & Dragons verliebt sich in einen anderen und fragt ihn mit einem Rätsel nach einem Date. Doch sein Crush antwortet ebenfalls mit einem Rätsel, für das er keine Lösung findet. Verzweifelt wendet er sich an die Community, die ihm herzlich zur Hilfe eilt.

Der Artikel erschien ursprünglich im August 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wie kam es zu der Situation? Auf Reddit wendet sich User BardofEsgaroth an die Community von Dungeons & Dragons mit einer verzweifelten Bitte. Er erzählt, dass er in einem lokalen Game Store als Spielleiter (Dungeon Master/DM) tätig ist und einen anderen Spielleiter, der ebenfalls dort Runden leitet, mit einem Rätsel nach einem Date gefragt hat.

Als Antwort darauf erhält er ebenfalls ein Rätsel – und ist damit leider überfragt. Ihm blieb noch ein Tag, bis er seinen Crush wiedersehen würde. Er wendet sich an die Community mit der Bitte, ihm zu helfen. Er wolle keine Lösung, ein Schubs in die richtige Richtung würde ihm reichen.

Da er bereits zuvor bei seinem eigenen Rätsel (siehe Reddit), die Community erfolgreich um Mithilfe gebeten hatte, hoffte dieses Mal auf ähnlich hilfreiches Feedback – und er sollte nicht enttäuscht werden.

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„Kumpel, sie hat mit einem weiteren Rätsel geantwortet. Das ist ein Ja.“

Was ist das für ein Rätsel? Das Rätsel, das der Postersteller von seinem Crush bekommen hatte, ist in einer Art Gedicht verfasst, in dem sich sowohl ein kryptischer Buchstabenmix als auch die Anleitung für die Dechiffrierung versteckt. Zu entschlüsseln war die Buchstabenkombination „Egt y ryew nzc uslyc“.

Die Community half ihm dann dabei, selbst auf die Lösung zu kommen. Dafür musste er jeweils einmal das Alphabet vorwärts und rückwärts nehmen, also einmal ABCDE … und einmal ZYXWV … dann musste er jeweils den Buchstaben im Vorwärtsalphabet suchen, sieben Buchstaben rückwärts gehen und dann das äquivalent im Rückwärtsalphabet suchen. Dieser Buchstabe war der gesuchte Code.

Setzte er nun alles zusammen, kam der Satz „Can I pick the movie?“ (also zu Deutsch: Kann ich den Film aussuchen?) heraus. Ein klares Ja also für das Date.

Wie kommt das Ganze bei der Community an? Die User unter dem Reddit-Post feiern die Geschichte der beiden verliebten Dungeon Master und helfen gern bei dem Problem. Sie sind auch der Meinung, dass er ehrlich zugeben sollte, dass er die Community nach Hilfe gefragt hat, sollte sein Date danach fragen.

Axasmidd schreibt: „Kumpel, sie hat mit einem weiteren Rätsel geantwortet. Das ist ein Ja.“

Orzhov_Syndicalist feiert: „Das ist UNERTRÄGLICH süß und clever.“

Isbistra schälgt vor: „Nur zum Spaß könntest du als Antwort ein Deck of Many Things erstellen und die Namen der Filme darauf schreiben, die gerade in Ihrem Kino laufen. Dann kann sie den Film buchstäblich aussuchen.“

ELAdragon freut sich: „Dieser Thread ist das verdammt süßeste Ding. Von den Rätseln und der Situation selbst bis hin zu all den Leuten, die helfen und sich für OP freuen.“

Ein Spielleiter stellte seine Gruppe in Dungeons & Dragons vor eine Aufgabe, die sie so niemals hätten lösen können. Doch anstatt aufzugeben, schmiedeten die Spieler einen ausgeklügelten Plan und schlugen schlussendlich ihren DM mit seinen eigenen Waffen. Das beeindruckte ihn so sehr, dass er danach selbst seine eigene Rache plante: Spieler in Dungeons & Dragons bekommen eine unlösbare Aufgabe, rächen sich durch eine fiese Falle