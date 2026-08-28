„Der Stift muss kaputt sein“ – Kind findet durch Dungeons & Dragons heraus, dass es eine seltene Einschränkung hat

Ein Spielleiter richtet Runden von Dungeons & Dragons für Kinder aus. Als einer seiner Gäste auffällig reagiert, wird er hellhörig und erzählt seiner Mutter von seinen Beobachtungen.

Der Artikel erschien ursprünglich im August 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Was ist dem Spielleiter aufgefallen? Wie der Nutzer Llewellian in seinem Thread auf Reddit erzählt, kam eines Tages ein Kind in das Jugendzentrum, in dem er ab und zu DnD-Runden für Kinder und Jugendliche ausrichtet. Der Junge fragte, ob er mitspielen dürfte. Llewellian erwiderte, das sei kein Problem und er könne sich die gelben Gästewürfel aus dem Beutel dafür nehmen.

Doch statt der gelben nahm der Junge sich durchsichtige Würfel. Der Spielleiter dachte sich erst nichts dabei. Als die Kinder jedoch später auf einer Karte mit einem gelben Marker ihren Weg einzeichnen sollten, sagte der Junge: „Der Stift muss kaputt sein, es kommt keine Farbe raus.“ Die anderen Kinder reagierten mit Unverständnis und Llewellian bat um eine kurze Pause.

Die nutzte er, um dem Jungen verschiedene Würfel zu zeigen und ihn nach der Farbe zu fragen. Bei einigen passten die Aussagen nicht zu der tatsächlichen Farbe, doch der Spielleiter antwortete nur: „Oh, ok.“, und ließ sich zunächst nichts anmerken.

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Für den Rest der Runde besorgte er einen grünen Marker und das Ganze war kein Thema mehr. Als die Mutter den Jungen dann abholte, erzählte er ihr von seinen Beobachtungen und empfahl, dass sie mit ihrem Sohn vielleicht einmal zum Arzt gehen sollte. Die Mutter bedankte sich, ihr sei bisher nichts in der Richtung aufgefallen.

Als der Junge das nächste Mal im Jugendzentrum vorbeikam, erzählte er Llewellian von seinem Arztbesuch. Wie sich herausstellte, habe er eine Gelb-Blau-Schwäche, eine sogenannte Tritanomalie, oder Tritantropie, wenn die Farbe blau überhaupt nicht wahrgenommen werden kann.

Betroffene können Farben aus dem blau-violetten Spektrum nicht gut erkennen, haben aber oft auch Schwierigkeiten mit der Farbe Gelb, wie der Junge aus dem Post. Nur etwa eine von 10.000 Personen hat eine Tritanopie (via DocCheck). Wie die Welt für Betroffene aussieht, könnt ihr etwa auf Colur Blind Awareness erahnen.

Wie Llewellian weiter berichtet, habe die Mutter ihrem Sohn neue Würfel gekauft – in Dunkelrot. Er selbst habe fortan sichergestellt, eine Tasche mit Stiften unterschiedlicher Farben parat zu haben.

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„Du bist ein toller DM und eine großartige Person.“

Wie kommt das Ganze bei der Community an? Auf Reddit erreicht der Thread mittlerweile über 10.000 Upvotes und 400 Kommentare (Stand 14. August 2025, 11:30 Uhr).

In den Kommentaren finden sich etliche User, die das Gefühl des Jungen nachvollziehen können, weil sie ähnliche Einschränkungen haben und sich gewünscht hätten, es hätte jemanden gegeben, der sie so sensibel darauf hingewiesen hätte. Viele merken auch an, wie selten die Einschränkung des Jungen, auch Tritanopie genannt, ist.

Andere feiern einfach nur die Geschichte dahinter und wie viel Einfluss diese scheinbar kleine Geste des Spielleiters auf das Leben des Kindes hatte:

dendroidarchitecture schreibt: „Zwei Dinge gefallen mir daran: Die Diskretion während der Toilettenpause; Die schnelle Umsetzung sinnvoller Anpassungen. Gut gemacht!“

Nevorrlet feiert: „Ich finde es total süß, dass Mutter und Sohn neue Würfel kaufen gegangen sind“

Life_Credit14 merkt an: „Wow! Tritanopie ist selten! Was für ein cooles Erlebnis“

Muahd_Dib freut sich: „D&D macht die Welt zu einem besseren Ort. Im Kleinen wie im Großen.“

sax87ton träumt: „Das ist die seltene [Version der Farbsinnschwäche]. Lässt die Welt wie Zuckerwatte aussehen.“

TehProfessor96 witzelt: „Du hast einen Ermittlungswurf erfolgreich abgeschlossen.“

PublicCampaign5054 lobt: „Du bist ein toller DM und eine großartige Person.“

Habt ihr selbst auch die Vermutung, von Farbenblindheit betroffen zu sein, könnt ihr online einen Vortest machen, zum Beispiel bei Farbsehschwaeche.de. Diese Tests sollten aber einen Gang zum Arzt nicht ersetzen. Geht also, um sicher zu sein, immer lieber zu einem Fachmann.

Ein anderer Spielleiter hatte zuletzt das Glück, sich durch seine Tätigkeit zu verlieben. Doch das führte dazu, dass die Kommunikation zwischen ihm und seinem Crush erstmal über Rätsel lief – dabei bekam er eines zurück, das er einfach nicht lösen konnte: Spielleiter von Dungeons & Dragons fragt seinen Crush mit einem Rätsel nach einem Date, bekommt eins zurück und kann es nicht lösen