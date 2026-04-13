D&D-Spieler ignorieren das offizielle Regelwerk, nutzen einfachen Zauber auf Level 1 für Arschbomben

Ein recht simpler Level-1-Zauber aus Dungeons & Dragons kann in verschiedenen Situationen nützlich sein. Die Community betont jedoch, dass nützlich allein zu langweilig sei und man den Zauber viel kreativer und vor allem effektiver einsetzen könne.

Von welchem Zauber ist die Rede? Es handelt sich um den Zauber Befehl (Command), der aufgrund seines niedrigen Levels und des breiten Vorkommens der klassenspezifischen Zauberlisten recht zugänglich ist. Um ihn einzusetzen, muss der Zauberwirkende einen einwortigen Befehl an eine Kreatur aussprechen, die bei einem verfehlten Weisheits-Rettungswurf diesen bei ihrem nächsten Zug ausführen muss, solange sie dazu fähig ist. Gemeinsam mit einem verbündeten Hexenmeister, der Verwünschen (Hex) wirken und dadurch den Rettungswurf des Ziels erschweren kann, ist das ein sehr effektiver Kontrollzauber.

Das Regelwerk nennt als mögliche Beispiele Aktionen wie Herkommen, Hinlegen, Fliehen, Loslassen oder Anhalten, die allesamt keine schlechten Ansätze sind. Allerdings findet die Community von Dungeons & Dragons, dass diese Befehle viel zu langweilig seien und ein bisschen mehr Würze verdienen könnten. Und das mache sie nicht nur vielseitiger und interessanter, sondern effektiver.

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Arschbombe statt Abhauen

Wie kann man den Zauber mit dem richtigen Befehl verbessern? Im Subreddit zu Dungeons & Dragons fragte der Nutzer Cobra_T bewusst nach den etwas „nischigeren” Lieblingsbefehlen der Community, die sie für den Zauber nutzen. Und dabei entpuppten sich viele von ihnen nicht nur als Witzbolde, sondern als harte Strategen, wie in diesen Beispielen:

„Schweigt!” – „Ich habe Paul Atreides schamlos nachgeahmt, indem ich den Leuten befohlen habe, zu schweigen”, gibt Iliturtle zu.

„Gesteht!” – „In Kombination mit einer Zone der Wahrheit funktioniert ‚Gestehe‘ hervorragend“, berichtet ElectricD-92

– „In Kombination mit einer Zone der Wahrheit funktioniert ‚Gestehe‘ hervorragend“, berichtet ElectricD-92 „Weint!” – „‚Weinen‘ hat das Ziel einfach zum Weinen gebracht, und der Spielleiter hat entschieden, dass es sich nicht bewegen kann und halbblind ist”, empfiehlt huhCH13.

„Entkleiden!” – „Mir gefällt ‚Entkleiden‘. Kämpfer legen ihre Rüstung ab, Zauberwirkende ziehen die Kleidung aus, in deren Taschen ihre magischen Bestandteile aufbewahrt werden. Magische Umhänge und Roben verlieren ihre Wirkung”, schreibt BrainyCaveman.

Wer sich jedoch einfach nach etwas mehr Flair sehnt, könnte das mit diesen befohlenen Aktionen erreichen:

„Arschbombe!” – „Ein Wachmann sprang fröhlich in den Graben, während der andere rief: ‚Was zum Teufel machst du da?‘ Beide waren sofort abgelenkt”, erzählt afterandalasia.

„Tanzt!” – „Einer meiner Spieler hat kürzlich ‚Tanz‘ als sein Lieblingswort entdeckt. Durch den Einsatz eines höheren Zauberlevels verwandelte sich ein Banditenüberfall in eine Flashmob-ähnliche Tanzparty”, schreibt Wundawuzi. Das erinnert an eine etwas „günstigere” Variante des Level-6-Zaubers Ottos unwiderstehlicher Tanz.

Und zu guter Letzt, empfohlen von itrogue und direkt zum Favoriten von MeinMMO-Redakteurin Caro geworden: „Vogue!”

Was ist der Haken? Die Befehle, von denen die Community berichtet, können streng genommen nur von Spielern der fünften Edition genutzt werden, die noch nicht auf das Regelwerk aus 2024 umgestiegen sind. Dort heißt es nämlich nicht mehr, dass es sich nur um eine einwortige Aktion handeln muss, sondern dass dieser auf die genannten Anhalten, Fliehen, Herkommen, Hinlegen und Loslassen reduziert ist.

Da ein Spielleiter jedoch keine vorprogrammierte Game-Engine ist, muss das kein K.-o.-Kriterium sein. Spielleiter sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eher freudig gestimmt, wenn ihre Spieler mehr Flair in ihre Aktionen einbauen wollen. Daher könnt ihr das Thema sicherlich vorzeitig ansprechen, um durch Befehl für coole Szenen zu sorgen.

Mit diesen Befehlen macht ihr einen simplen Level-1-Zauber zu einer zutiefst vielseitigen, witzigen, aber auch effektiven Methode, um euch um eure Gegner in Dungeons & Dragons zu kümmern. Wenn ihr von noch mehr eher unscheinbar wirkenden Zaubern erfahren wollt, die jedoch durchaus mächtig sein können, haben wir sie hier für euch in einer Liste zusammengefasst: Hier sind 5 unscheinbare Zauber in Dungeons & Dragons, die viel stärker sind, als sie wirken