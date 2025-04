Hier sind 5 unscheinbare Zauber in Dungeons & Dragons, die viel stärker sind, als sie wirken

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Insbesondere bei großen Gegnergruppen kann man so mit einem vergleichsweise kleinen Zauberplatz große Vorteile erzielen – insbesondere wenn viele Gegner näher beieinanderstehen. So könnt ihr eure Gegner nicht nur zur Weißglut bringen, sondern die Situation auch zu eurem Vorteil nutzen – zum Beispiel, um sie niederzumähen oder um zu fliehen.

Aus irgendeinem Grund erfreut sich „Verlangsamung“ weniger Beliebtheit als sein Gegenspieler „Hast“ (via DnD Beyond ). Dabei ist er, richtig angewandt, mindestens genauso nützlich und mächtig. Während Hast einzelne Ziele verbessert, indem es einige Vorteile und eine zusätzliche Aktion bringt, lässt sich Verlangsamung gleich auf mehrere Ziele wirken.

Was für Zauber gibt es? In Dungeons & Dragons gibt es hunderte verschiedene Zauber, aus denen ihr für eure Charaktere wählen könnt. Da gibt es zum einen Zaubertricks (Cantrips), die keinen Zauberplatz kosten, wenn man sie wirkt. Sie mögen nicht besonders stark sein, sind aber häufig sehr nützlich.

Für unsere Liste haben wir uns gegen ein direktes Ranking entschieden, da die Macht eines Zaubers von zu vielen Faktoren abhängig ist, als dass man sie gut vergleichen könnte. So kann ein Zauber mächtig sein, weil er viel Schaden macht oder weil er die Welt um sich herum in großem Maße manipulieren kann – oder auch, weil ein Spieler ihn in einem geeigneten Moment schlau einsetzt.

Dungeons & Dragons bietet eine gigantische Bandbreite an verschiedensten Zaubern. Kein Wunder also, dass häufig manche bei der Auswahl auf der Strecke bleiben. Dabei sind einige von ihnen weit stärker, als sie zunächst scheinen. Wir zeigen euch eine Auswahl.

