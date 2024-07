Ein kostenloses Rollenspiel überholt in kürzester Zeit das heißeste neue MMORPG auf Steam

Das neue Rollenspiel Dungeonborne ist am Wochenende auf Steam als kostenloser Early Access Titel gestartet und konnte bereits das meist erwartete MMORPG überholen.

Was ist das für ein Spiel? Dungeonborne ist ein neuer Ableger des „Dark and Darker“-Prinzips. Eine Art Battle-Royal als Dungeons and Dragons Archetyp-Charakter mit mittelalterlichen Waffen und Magie. Im Spiel tretet ihr dabei nicht nur gegen echte Spieler an, sondern müsst euch auch gegen NPCs in Form von Monstern messen.

Im Dungeon trefft ihr dabei auf allerlei Gegner. Mit dabei sind Skelette, riesige Fliegen oder auch fiese Bosse, die sich euch in den Weg stellen. Euer Ziel ist es den Dungeon leben und mit möglichst viel Loot in der Tasche zu verlassen.

Ihr könnt allerdings nicht für immer Looten und Kämpfen, ihr habt nur eine gewisse Zeit, bevor sich das die Karte verdunkelt und ihr erledigt seid. Um zu überleben, solltet ihr rechtzeitig eines der Fluchportale verwenden.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Early Access startet besser als Throne and Liberty

Was zeichnet das Spiel aus? Während das von Fans langersehnte MMORPG Throne and Liberty mit über 60.000 Spielern am Donnerstagabend startete, sanken seit dem Start der Open Beta die Spielerzahlen immer weiter. Sonntagabends spielten dann zu Spitzenzeiten dann nur noch etwa 34.000 Spieler das Spiel zeitgleich (via SteamDB)

Andersherum war es bei Dungeonborne, das Battle-Royal Rollenspiel startete am Freitag mit Spielerzahlen in Höhe von 17.000, seit dem Start des Spiels haben die sich aber inzwischen mehr als verdoppelt und kletterten am Sonntagabend mit über 38.000 über die von Throne and Liberty.

Aber nicht nur Fans von Dark and Darker scheint das neue Rollenspiel überzeugt zu haben.

Zugänglicher als “Dark and Darker”, aber mit Zwangs-PvP

Wie kommt das Spiel bei den Spielern an? Das Spiel steht bei Steam bei 73 % positiven Bewertungen, also „größtenteils Positiv“. Das Spiel scheint die Spieler richtig abzuholen und zu überzeugen, obwohl es sich nur um die erste Early Access-Version des Spiels handelt.

“crxssaegrim” schreibt dazu auf Steam: „Dark and Darker für Menschen, die nicht masochistisch sind. Dark and Darker, aber ausgewogener, übersichtlicher, fließender und funktionaler.“

“Schizophrenic on Adderall” beschreibt das Spiel in seinem Review auf Steam so: „Im Vergleich zu Dark und Darker ist es ein deutlich lockereres Spiel. Ich kann auch nicht sagen, dass es besser ist, aber es hat ein paar nette andere Features und ist für andere zugänglicher“

Aber es gibt auch viele kritische Stimmen, vor allem von Spielern, die sich einen PvE-Modus wünschen.

Einer davon ist “Steelhead”, er schreibt auf Steam: „Grundlegend macht es Spaß, aber wenn man so durch den Dungeon läuft und dann direkt von einem Mage im PVP weggemacht wird, der auf erhöhter Position steht und unerreichbar ist für einen Nahkämpfer, dann nervt das. Es wäre wirklich ein mega gutes Game, wenn man nicht Zwangs-PVP spielen müsste!“

