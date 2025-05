Dune: Awakening – Preload, Early Access und Serverstart, ab wann kann man spielen?

Am 10. Juni 2025 ist es so weit und Dune: Awakening geht an den Start. Wann ihr es vorab downloaden könnt und ab wann ihr spielen könnt, erfahrt ihr hier.

Wann startet der Preload für Dune: Awakening? Für alle Vorbesteller startet der Preload 24 Stunden vor dem Vorabzugang – also am 04. Juni 2025. Ihr könnt also das Spiel vorab herunterladen, auch wenn ihr keinen Zugang zum Early Access habt.

Gibt es einen Early Access? Ja, solltet ihr die Deluxe oder Ultimate Edition vorbestellt haben, könnt ihr bereits am 05. Juni 2025 mit Dune: Awakening loslegen.

Wie groß ist das Spiel? Für den Download solltet ihr mindestens 75 GB auf eurer Festplatte freihalten.

Alles Wichtige zum Releasetag von Dune: Awakening

Ab wann sind die Server geöffnet? Die Server werden in Deutschland jeweils am 05. und 10. Juni um 16:00 Uhr geöffnet. Mit dem Early Access wird es lediglich eine limitierte Auswahl verschiedener Server geben.

Gibt es neue Server beim Release? Mit dem offiziellen Release am 10. Juni wird es auch frische, neue Server geben. Für Zeiten außerhalb Deutschlands schaut am besten auf der offiziellen Homepage vorbei.

Kann ich bei Release auch auf Servern vom Early Access starten? Ja, ihr könnt auch Server auswählen, die bereits vorab zugänglich waren. So könnt ihr auch mit Freunden gemeinsam spielen, die Zugang zum Early Access hatten, wenn ihr ihn selbst nicht hattet.

Kann ich mit Freunden auf anderen Plattformen spielen? Bisher ist noch nicht bekannt, ob es Crossplay geben wird.

Nicht mehr lang und ihr könnt euch in die Welt von Dune: Awakening stürzen. Wenn ihr noch einen genauen Überblick sucht oder ungeklärte Fragen zum Spiel an sich habt, könntet ihr in unserer Übersicht fündig werden. Dort findet ihr alle Infos zum Release, den Inhalten und verschiedenen Plattformen sowie dem Zusammenspiel und Endgame: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC