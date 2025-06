Neues Fußball-Spiel auf Steam lässt euch all das machen, was sonst im Sport verboten ist, startet direkt mit 40.000 Spielern

HandOfBlood testet in einem neuen Spiel auf Steam 2 Stunden lang die Grenzen dessen, was als Flugzeug bezeichnet werden kann

Ein Feature in Dune: Awakening ist in Wahrheit gar nicht so bedrohlich, wie es aussieht

Was steht in den Patch Notes? Hier haben wir die vollständigen Patch Notes für Update 1.1.0.17 für Dune: Awakening für euch, automatisch übersetzt mithilfe von ChatGPT :

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Ihr wollt eure Basis in Dune: Awakening vom Sand befreien? In diesem Werkzeug steckt ein verborgener Staubsauger

10 Tipps, mit denen sich auch PvE-Spieler in die Tiefe Wüste in Dune: Awakening trauen können

Was sonst noch im Patch ist, lest ihr hier.

Es gibt allerdings auch Bereiche, die PvP-Zone bleiben: Kontrollpunkte und Schiffswracks bleiben auf der gesamten Karte PvP – es gibt also weiterhin lokale PvP-Bereiche innerhalb des PvE-Gebiets, ähnlich wie in Hagga-Becken.

Denn mit Version 1.1.0.17 wurde der gesamte südliche Teil des Gebiets in ein PvE-Gebiet umgewandelt, damit reine PvE-Spieler dort von anderen Spielern ungestört sammeln können. Das bedeutet auch, dass alle Teststationen, Höhlen usw. in diesem Bereich jetzt PvE sind.

Patch 1.1.0.17 von Dune: Awakening ist live und bringt überraschend eine Änderung, die vor allem PvE-Spieler freuen wird. Was sonst noch im Patch ist, erfahrt ihr hier in den vollständigen Patch Notes.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to