Die Entwickler von Funcom haben für Dune: Awakening einen öffentlichen Testserver bereitgestellt, auf dem ihr die Neuerungen von Update 1.1.10.0 testen könnt.

Wie komme ich auf den Testserver? In eurer Steam-Bibliothek findet ihr jetzt einen neuen Eintrag mit dem Namen „Dune: Awakening Public Test Client“. Dieser ist 37,24 GB groß und gewährt euch in Zukunft den Zugang zu kommenden Updates für das Survival-MMO.

Die Entwickler betonen, dass es sich hierbei um eine Plattform handelt, auf der vorläufige Versionen von Updates getestet werden sollen. Rechnet also mit Problemen, die sich dann über die Option „Bug Report“ im Spiel melden lassen.

Ein Blick auf die Zukunft von Dune Awakening:

Dune: Awakening – Update 1.1.10.0

Auf welche Neuerungen kann ich mich freuen? Die Patch Notes des ersten Updates fallen sehr umfangreich aus, da die Entwickler Anpassungen für sämtliche Bereiche des Survival-MMOs planen. Sie selbst heben die folgenden Neuerungen als Highlights hervor.

Sandwürmer verweilen nun eine Weile in der Nähe von Gewürzfeldern, die kürzlich abgeerntet wurden.

Die Häufigkeit der Angriffe der Harkonnen auf bestimmte Atreides-Stützpunkte (und umgekehrt) im Hagga-Becken wurde reduziert.

Die Schaltfläche „Jetzt spielen“ im Hauptmenü wurde so eingestellt, dass private Server herausgefiltert werden.

Wenn der Streamer-Modus aktiv ist, wird der Name des Kartenerstellers ausgeblendet, wenn der Spieler die Karte erstellt hat. Außerdem wird im Streamer-Modus nun auch der Name des Sektors in der Tiefen Wüste ausgeblendet.

In der Börse können nun Gegenstände aus dem Fahrzeuginventar des Ornithopters aufgelistet und beansprucht werden.

Der PvE-Bereich in der Nähe der Schildmauer wurde erweitert und umfasst nun die Reihen A, B, C, D und die Hälfte von E in der Tiefen Wüste.

Weitere spannende Anpassungen sind aber auch:

Die Entwickler entfernen die Restriktionen für den Besuch anderer Sietches. Ihr könnt jetzt auch Land auf anderen Sietches eurer Welt für euch beanspruchen.

Nach dem Tod aufgrund eines Coriolis-Sturms, während man offline war, werden die betroffenen Spieler nun zum Hagga-Becken versetzt, sodass das Respawn-Menü alle Respawn-Punkte im Hagga-Becken anzeigt

Die Symbole für Buffs und Debuffs wurden optisch verbessert, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Es gibt Balancing-Anpassungen für diverse Klassen-Skills.

Verbesserte Interaktion mit Fahrzeugen. Es sollte nun einfacher sein, sie aus verschiedenen Winkeln zu betreten.

Wenn man Ornithopter in der Luft verlässt, fallen sie nun direkt nach unten, anstatt endlos weiterzugleiten. Dies sollte verhindern, dass sie bei Verbindungsabbrüchen, Abstürzen oder wenn der Spieler sie versehentlich verlässt, verloren gehen.

Kontrollpunkte in der Deep Desert sind nun PvP-Bereiche.

Die vollständigen Patch Notes für Update 1.1.10.0 findet ihr auf der nachfolgenden Seite sowie auf duneawakening.com.

Was muss ich zu Dune: Awakening wissen? Das neue Survival-MMO von Funcom ist am 10. Juni 2025 für den PC erschienen und führt euch auf den Wüstenplaneten Arrakis. Dort erwartet euch aber nicht die altbekannte Handlung aus den Büchern oder Filmen, sondern eine alternative Zeitlinie, in der Paul Atreides nie geboren worden ist.

Hunger, Durst, Sonne, aggressive Feinde – von der ersten Minute an steht der Überlebenskampf im Fokus von Dune: Awakening. Indem ihr immer bessere Werkzeuge, Ausrüstung, Basen, Fahrzeuge und Waffen baut, erleichtert ihr euch den Alltag jedoch zunehmend, sodass ihr euch immer stärker auf das Erkunden der Spielwelt, die Meisterung von Dungeons oder das Erleben der Story konzentrieren könnt.

In großen Teilen der Spielwelt könnt ihr maximal auf 39 andere Spieler treffen. Ausnahmen bilden die beiden Fraktionshauptstädte sowie die Tiefe Wüste, ein riesiges Endgame-Gebiet, in dem fast überall PvP aktiv ist und das sich jede Woche durch einen Sturm grundlegend verändert. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer Übersicht: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC