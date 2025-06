Spieler will Lilith aus Diablo 4 verehren, aber Fans erklären: So nett ist die gar nicht

Mit den Statistiken ist auch eine Nachricht der Entwickler an die Community live gegangen. Dort sprach Funcom über die Erkenntnisse aus der jüngsten Fragerunde und welche Pläne man für das Spiel hat. Das Wichtigste haben wir euch hier zusammengefasst: Spieler beschweren sich, dass das Endgame in Dune: Awakening nur aus PvP besteht – Jetzt reagieren die Entwickler

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

10 Tipps, mit denen sich auch PvE-Spieler in die Tiefe Wüste in Dune: Awakening trauen können

Dune: Awakening stellt Conan Exiles in den Schatten, noch nie war ein Spiel von Funcom so erfolgreich

Zum Vergleich: Das ebenfalls erfolgreiche Conan Exiles konnte diesen Meilenstein erst nach einem Jahr meistern. Auch ein The Secret World, Anarchy Online oder Age of Conan haben das nicht geschafft.

