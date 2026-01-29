Das neue Update von Dune: Awakening lässt Spieler jubeln: „Endlich keine Steuern mehr!“

Das Entwicklerteam von Dune: Awakening hat das Datum für das kommende Update bekannt gegeben und verrät, welche Inhalte im Genauen auf die Spieler warten. Die freuen sich dabei vor allem über ein neues Detail.

Was können wir zum neuen Update erwarten? Das neue Update namens Chapter 3 soll am 3. Februar 2026 erscheinen. Zum einen wollen sich die Entwickler um ein größeres und besseres Endgame kümmern. Zum anderen wollen sie es Spielern leichter machen, eine Pause vom MMO zu nehmen und später zurückzukehren.

Was kommt mit dem Endgame? Die Entwickler gehen auf einzelne Punkte ein, die sich Spieler gewünscht haben und die mit Chapter 3 umgesetzt werden sollen:

Mit Chapter 3 soll es nach dem Erreichen von Tier 6 mehr Optionen im Endgame geben, die von der Entlohnung her alle gleichwertig sein sollen.

Das bedeutet also mehr Inhalte für das MMO. Es soll 10 neue Orte geben, die eigene Boss-Herausforderungen haben sollen.

Hinzu käme die Möglichkeit, seinen Charakter noch weiterzuentwickeln durch ein tieferes Fortschrittssystem, das bereits durch die Specialization- und Augmentation-Systeme begründet würde.

Daneben würden noch weitere Inhalte mit Chapter 3 erscheinen. Welche das sind, erfahren wir schon mit dem Update in wenigen Tagen.

Entwickler halten ihr Versprechen, länger Pause machen zu können

Was kommt für die Gelegenheitsspieler? Schon im Vorfeld versprachen die Entwickler von Funcom, dass Fans, die schon etliche Spielstunden auf der Uhr haben, bald auch endlich aufhören könnten, zu spielen.

Sie seien bereits stolz darauf, was sie schon für Gelegenheitsspieler getan hätten, darunter der Charaktertransfer oder der erhöhte Lagerplatz. Doch zusätzlich soll es 2 neue Verbesserungen geben, die es Spielern leichter machen würden, eine Pause einzunehmen:

Die Steuern sollen abgeschafft werden. Dadurch könnten Spieler so viel bauen und ihre Basis erweitern, wie sie wollen.

Es soll für jeden Spieler ein Return Package geben. Die Box soll voller Ressourcen sein, damit man nach längerer Abwesenheit direkt wieder ins Spiel starten könne. Dieses Paket soll es für jeden Spieler geben, der sich 28 Tage lang nicht eingeloggt hat.

Wie kommt das an? Vor allem mit dem ersten Feature treffen die Entwickler einen wunden Punkt. Die Steuern sind schon seit dem Release ein großer Streitpunkt für viele Spieler. Mit dieser Mechanik zahlt man nämlich in der Währung Solari an den Imperator, um den Erhalt des Schutzschildes und somit auch der eigenen Basis zu sichern.

Je größer dabei die Basis ist, desto höher sind auch die Steuern. Einige Spieler auf Reddit haben deshalb nur eine kleine Basis errichtet. Kein Wunder also, dass die Abschaffung der Steuern ein Grund zur Freude bei vielen Spielern ist. Der Punkt ist deshalb auch mit „Keine Steuern mehr ist fantastisch!“ der Top-Kommentar im Reddit-Forum als Reaktion auf die Inhalte von Chapter 3.

Der neue Content für PvE-Fans wurde bereits in der Vergangenheit im Detail vorgestellt. Wenn ihr wissen wollt, welche Features es ab dem 3. Februar 2026 geben wird, solltet ihr euch den folgenden Artikel auf MeinMMO ansehen: Dune: Awakening Chapter 3: Release, Inhalt und Neuerungen – Alles, was ihr zum größten Update des Spiels wissen müsst