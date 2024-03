Vorsicht, rücksichtslose Twitch-Streamer legen es gerade darauf an, euch Dragon’s Dogma 2 zu verderben

Ins Detail werden wir vor allem in unseren Guides gehen, etwa wenn es um die Freischaltung alternativer Enden geht. Doch packen wir auch dort keine Spoiler in die Headline oder ins Aufmacherbild, sodass ihr euch im Vorfeld überlegen könnt, ob ihr die jeweilige Info wissen möchtet oder nicht.

Wie geht MeinMMO mit Leaks um? In diesem Artikel werdet ihr keine Details zu den bereits veröffentlichten Leaks zu Dragon’s Dogma 2 finden. Genauso wenig werden wir in unserem Anspielbericht, der bald online gehen darf, über Spoiler schreiben.

Wo droht die größte Gefahr? Laut Kotaku gibt’s einige Streamer, die ihre Kanäle darauf ausgerichtet haben, so früh wie möglich Leaks zu neuen Spielen in Umlauf zu bringen. Um welche es sich im Detail handelt, verrät der Artikel leider nicht. Auch auf Plattformen wie X und Reddit könnt ihr leicht unverhofft über Leaks stolpern.

Wer die bestmögliche Spielerfahrung haben möchte, sollte also möglichst ohne Vorwissen zur Handlung ins Abenteuer starten. Gar nicht so leicht, wenn das Internet voller Leaks und Spoiler ist.

Was ist das Problem? In Dragon’s Dogma 2 steckt ein stark auf die Story-Erfahrung ausgerichtetes Singleplayer-Rollenspiel. Euch erwarten toll inszenierte Ingame-Sequenzen, dramatische Wendungen und sogar unterschiedliche Enden.

Offiziell erscheint Dragon’s Dogma 2 zwar erst am 22. März 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series, doch sind Spieler schon vorher an physische Versionen des neuen Capcom-Rollenspiels gelangt. Nerviger Nebeneffekt: Im Netz kursieren bereits einige Leaks und Spoiler.

