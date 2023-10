Dragonflight ist wohl zu Ende, aber WoW möchte euch zu einem 12-Monats-Abo verführen

Passend zum Ende von Dragonflight, versucht World of Warcraft seine Spieler lange zu binden. 12 Monate hätte Blizzard gerne im voraus bezahlt.

Alle Hinweise deuten darauf hin, dass World of Warcraft Dragonflight mit dem nächsten großen Content-Patch „fertig“ ist. Zwar ist es wahrscheinlich, dass noch kleinere Patches mit Story und Quests nachgereicht werden, aber neue Gebiete oder einen neuen Raid braucht man nach dem Release von Patch 10.2 Wächter des Traums wohl nicht mehr erwarten.

Da wirkt es fast ein wenig amüsant, dass WoW euch genau zu diesem Zeitpunkt wohl zu einem 12-Monats-Abo verführen möchte. Ein erster Leak hatte das Angebot nämlich offenbart, das auffällig passend kommt.

Was wurde entdeckt? In der mobile Battle.net-App wurde bereits ein Angebot für den WoW-Shop angezeigt, das noch gar nicht live ist. Darauf ist zu erkennen, dass Blizzard bald wieder ein „12-Monats-Abo“ anbieten wird, mit dem ihr euch für ganze 360 Tage an World of Warcraft binden sollt.

Dieses Angebot war in der Mobile-App bereits zu sehen. (Bildquelle: wowhead)

Auf der Grafik erkennt man 4 Reittiere recht deutlich:

Ein Drache für „Wrath of the Lich King Classic“

Eine strahlende Kiste in Classic – unbekannt, was diese ist

Ein übergroßer Murloc für Dragonflight

Das bereits bekannte Fisch-Mount aus dem letzten 6-Monats-Abo

Ein großes, lilanes Eulenbären-Mount aus dem Patch 10.2

Ein noch unbekanntes Reittier (vermutlich ein Drache), das offenbar mit Blättern und Geäst versehen ist

Was passiert in den 12 Monaten? Die nächsten 12 Monate dürften in World of Warcraft – aller Voraussicht nach – ein wenig ruhiger werden. Zwar steht der Patch 10.2 noch aus und damit auch noch ein dickes Content-Update mit neuem Raid und neuem Gebiet, aber danach dürfte es höchstens noch kleinere Patches geben. Wahrscheinlich ist hier eine „Saison 4“, in der alle Raids von Dragonflight noch einmal relevant werden und die beliebtesten Dungeons nochmal zurückkehren.

Lohnt sich das Angebot? Hier ist die Antwort, wie so oft, „Kommt darauf an“. Wenn ihr ohnehin schon wisst, dass ihr die nächsten 12 Monate ein WoW-Abo besitzen werdet, dann ist das Angebot in der Regel recht gut und die Reittiere sind ein netter Bonus. Wenn ihr allerdings während der Zeit vor der nächsten Erweiterung in der Regel eine Pause einlegt, dann solltet ihr euch das Angebot lieber zweimal überlegen.

Allerdings ist bisher auch noch kein Preis bekannt – und da das Angebot Reittiere aus dem nächsten Patch enthält, wird es vermutlich auch erst mit dem Launch von 10.2 Wächter des Traums live gehen.