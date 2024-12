Einen der besten Schurken in Dragon Ball Z hat Son Goku nie getroffen – Das sorgte für einen Fehler in der Serie

Son Goku hat im Verlauf der gesamten Reihe von Dragon Ball gegen fast alle Oberschurken gekämpft, die in der Serie vorgekommen sind. Gegen einen der wichtigsten hat Son Goku nicht nur nicht gekämpft, er hat ihn erst über 20 Jahre nach dem Ende von Dragon Ball Z getroffen.

Um wen geht es? Nachdem Son Goku und seine Freunde gegen Freezer auf Planet Namek gewonnen haben, bedroht sie auf der Erde eine neue Gefahr: Die Cyborgs von Dr. Gero. C16, C717 und C18 haben nur eine Aufgabe, nämlich Goku töten.

Interessanterweise hat Son Goku nie mit C17 in Dragon Ball Z gesprochen. Nach dem Kampf gegen C19 zeigte sich die Herzkrankheit von Goku, doch Zukunfts-Trunks konnte die Krankheit heilen. Goku lag aber 10 Tage im Bett. In der Zwischenzeit tauchte Cell auf und suchte die Cyborgs.

C17 hatte in der Zeit ordentlich zu tun. Im Kampf gegen Piccolo präsentierte er sich in einem der besten Kämpfe der Serie, später wurde er aber von Cell absorbiert. Das passierte auch mit C18. Goku traf C16 dann als ersten der Cyborgs erst bei den Cell-Spielen. C18 traf er, als Cell sie ausspuckte und später als Frau von Krillin.

C17 und Goku haben sich aber nie getroffen, was einen Satz von C17 später unlogisch klingen lässt.

Woher kennt C17 seine Stimme?

Was passierte nach dem Cell-Arc? Nach dem Cell-Arc wurden alle Toten wiederbelebt, so auch C17. Danach gab es ihn lange nicht zu sehen, bis zum finalen Kampf zwischen Buu und Goku, in der Goku die Energie für die Genkidama sammelt und durch Meister Kaio mit allen Menschen auf der Erde spricht.

In einer kurzen Szene (via YouTube) sieht man auch C17, der seine Energie anbietet. Hierbei äußert sich C17 auch und sagt, es wäre lange her, seit er diese Stimme gehört hat. Das Problem ist, er kann diese Stimme nie gehört haben. Erst in Dragon Ball Super, fast 20 Jahre später, treffen sich die beiden zum ersten Mal.

Im Manga zu Dragon Ball Super wird dieses kleine Plothole angesprochen. In Kapitel 31 treffen sich C17 und Goku zum ersten Mal. Goku fragt C17, woher er ihn kennt. C17 erklärt: Er konnte in Cells Körper Goku sehen und hören. Das war nach dem Auftreten von C17 im Anime von Dragon Ball Super.

In Dragon Ball GT, das nicht als Kanon gilt, treten sich die beiden deutlich aggressiver gegenüber. Dort entsteht durch einen Klon von C17 der fiese Super 17. Der liefert sich einen erbitterten Kampf gegen Goku. Super17 ist unter Fans ziemlich beliebt. Im neusten Spiel der Serie fehlt er aber: Das neue Spiel von Dragon Ball auf Steam hat 182 Charaktere, aber ein wichtiger Bösewicht fehlt