Seit zehn Jahren warte ich auf ein neues Spiel zu Dragon Ball, der neue Trailer braucht keine Minute, um mich zu überzeugen

In der vergangenen Nacht gab es endlich den ersten Ankündigungstrailer zu Dragon Ball Xenoverse 3. Der letzte Teil ist zehn Jahre her, weshalb sich MeinMMO-Redakteurin Jasmin besonders auf dieses Spiel freut.

Tatsächlich ist Dragon Ball Xenoverse eines der wenigen Spiele zum Anime, die ich in meiner Kindheit gezockt habe. Die ganzen Budokai-Spiele habe ich nie gezockt, da ich bereits mit Super Smash Bros. und den Beat-’em-up-Spielen zu Naruto bestens bedient war.

Neben Dragon Ball Origins, das damals für den Nintendo DS erschien, habe ich auch Dragon Ball Xenoverse geliebt. Ich fand es einfach toll, dass es in diesen Spielen MMO-Elemente gibt. Man kann seinen eigenen Charakter erstellen und eine neue Geschichte zum Anime zocken – und muss nicht immer wieder dieselbe Geschichte in Kämpfen erleben.

Zum anderen steht da noch der Loot und Grind. Um die besten Fähigkeiten oder coolsten Outfits zu bekommen, müssen bestimmte Missionen teils mehrfach abgeschlossen werden. Auch das Levelsystem hat mir gut gefallen und die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden zu zocken, sollte auch nicht außer Acht gelassen werden.

Die ersten beiden Teile wurden kurz hintereinander in 2015 und 2016 veröffentlicht. Es hat jetzt zehn Jahre gedauert, bis endlich der dritte Teil angekündigt wurde. Und allein die vier Minuten aus dem Ankündigungs-Trailer haben mich schon jetzt überzeugt, dass das wohl das beste Anime-Spiel aller Zeiten wird. Überzeugt mich vom Gegenteil.

Video starten Dragon Ball Xenoverse 3 zeigt das Großstadt-Feeling im ersten Trailer Autoplay

Dragon Ball trifft auf GTA

Im neuen Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 sind viele Szenen in einer lebendigen Großstadt zu sehen. Die Spieler verschlägt es dieses Mal nicht in einen einzelnen kleinen Hub, sondern in eine Metropole namens West City. In dieser soll sich eine Story entfalten, in der es eigene originale Charaktere gibt. Der Hauptcharakter tritt dem Great Saiyan Squad bei, in dem man mit Verbündeten in Events kämpft.

Der Trailer fühlt sich jetzt schon ein bisschen wie GTA an, da viele Aktivitäten zu sehen sind: Es fahren Charaktere in Autos rum, es gibt eine Streamerin, die großflächig Werbung für sich macht, und überall sind Restaurants sowie Shops, die mit Neon-Schildern für sich Reklame machen.

Gerade zu Beginn des Trailers sieht man viele solcher Aufnahmen, weshalb mich das Spiel schon in unter einer Minute von sich überzeugt hat.

Bei den bisherigen Xenoverse-Teilen hat mir da so ein bisschen das Großstadtflair gefehlt. Es hat sich eher so ein bisschen wie der Randbezirk einer Stadt angefühlt. Aber allein im neuen Trailer wirkt alles so lebendig. Ich hoffe, dass dieses Gefühl aus dem Video auch im richtigen Spiel umgesetzt werden kann. Denn dann wäre es für mich das wohl beste Anime-Spiel, das ich je erlebt habe.

Das Spiel soll irgendwann 2027 für PC via Steam, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Mein MeinMMO-Kollege Niko ist dagegen all in, wenn es um die Kampfspiele zu Dragon Ball geht. Vor allem der letzte Teil hat es ihm besonders angetan. Jedoch ist er sich sicher, dass eine Sorte an Gamern nicht so zufrieden mit dem Spiel sein könnte: Das neue Spiel zu Dragon Ball auf Steam, PS5 und Xbox ist ein Traum für Fans – Doch eine Sorte Spieler könnte enttäuscht werden