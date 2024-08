Neues Spiel zu Dragon Ball wird ein MOBA und ihr könnt es noch vor Release testen

Dragon Ball: Sparking! ZERO ist ein Nachfolger der Budokai-Tenkaichi-Reihe und dementsprechend ein klassisches Beat’em Up. Doch es soll noch ein weiteres Videospiel zum Dragon-Ball-Universum folgen, das so ähnlich wie League of Legends werden soll.

Was ist das für ein Spiel? Bandai Namco kündigte Dragon Ball Project: Multi an. Bei dem Titel handelt es sich um das erste teamorientierte 4-vs-4-Kampfspiel des Franchises. Die Spieler treten gegeneinander in einer Arena an, in der sie als erstes Team den gegnerischen Dragon Ball ergattern müssen.

Der erste Trailer zeigt, dass das Spiel ein MOBA wie LoL wird. Wir steuern die Charaktere aus der Vogelperspektive und müssen mit ihnen taktisch vorgehen und bestimmte Routen einschlagen.

Folgende Charaktere sind dabei:

Son-Goku

Vegeta

Piccolo

Krillin

Future Trunks

C18

Majin Boo

Zamasu

Jeder Held hat dabei seine eigene Rolle. Einige spielen aggressiv und teilen Schaden aus, andere wiederum laufen als Tank oder Supporter übers Feld. Für die einzelnen Charaktere gibt es eigene Skins, Animationen, Finisher und einiges mehr.

Das MOBA soll für PC via Steam, iOS und Android erscheinen. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt. Dafür haben Spieler in Deutschland als eines von nur 8 Ländern die Chance, den Titel vorab zu testen.

Das Video zum neuen Videospiel könnt ihr euch hier ansehen:

Nur 8 Regionen dürften das MOBA zu Dragon Ball testen

Wie sieht es mit der Beta aus? In Deutschland ist es leider nicht möglich, die Beta für Steam zu testen. Stattdessen bleibt euch nur übrig, das Game auf mobilen Plattformen herunterzuladen. Momentan gibt es noch keine Möglichkeit, sich vorab für mobile Geräte zu registrieren. Die Funktion wird vermutlich in den kommenden Tagen auf der offiziellen Seite freigeschaltet.

Spieler in Deutschland haben die Möglichkeit, zum folgenden Zeitraum in die Beta des Spiels zu schnuppern:

20. August 04:00 Uhr bis 3. September 3:59 Uhr

Der Fortschritt kann nicht in das finale Spiel übernommen werden. Außerdem wird es in der Beta keine Mikrotransaktionen geben. Wir werden also erst mit der finalen Version des Spiels sehen, wie es sich mit Pay2Win und den Preisen für kosmetische Items verhält.

Damit hebt sich das MOBA von Dragon Ball: Sparking! ZERO ab. Das Spiel wird am 11. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheinen. Spieler können hier aus 164 Charakteren ihren Kämpfer auswählen. Eine Besonderheit wird es sein, dass die Kampfarenen zerstört werden können.

Doch die Steuerung des Beat’em Ups bereitet Spielern jetzt schon Sorgen. Es wird nämlich möglich sein, die klassische Steuerung auszuwählen. Die könnte dazu führen, dass Spieler Blasen an den Händen bekommen und ihre Controller schneller kaputtgehen: „Ich kaufe 300 Controller“: Dragon Ball: Sparking! Zero bereitet Spielern mit einer Mechanik großes Kopfzerbrechen