18 Jahre nach dem Ende von Dragon Ball Z änderte die neueste Serie den Ursprung eines mächtigen Schurken

Die Boo-Situation zeigt, wie sich einige Story-Schnipsel im Laufe der Zeit ändern können, vor allem wenn eine Serie wie Daima zwischen zwei Serien spielt. Der Story selbst haben die Änderungen wohl nicht geschadet. Majin Boo war übrigens so mächtig, dass sogar Freezer gewarnt wurde: Vor 10 Jahren wurde ein Bösewicht in Dragon Ball vor 2 mächtigen Kriegern gewarnt, es waren aber weder Goku noch Vegeta

Interessanterweise änderte Toriyama die Ursprungsgeschichte 2014 schon vorher in einem Interview (via kanzenshuu.com ). Dort erklärt der Mangaka, dass der Kaioshin zwar gesagt hat, dass Boo von Babidi erschaffen wurde, das aber nicht stimme. Boo existierte schon vor dem Anbeginn der Zeit.

In Dragon Ball Daima wird diese Geschichte aber verändert. Die Serie erzählt, dass die Hexe Marba den Dämon, im Auftrag von Babidi, erschuf. In der Serie erfährt man mehr vom Dämonenreich und den 2 neuen Dämonen, Majin Kuu und Majin Duu, die aus Teilen der Essenz von Boo und Pflanzenmann-Samen erschaffen wurden.

Was ist Majin Buu überhaupt? Majin Boo, in der Community auch Kid Boo genannt, ist die pure, böse Form des Dämonen Boo. Er tritt zum ersten Mal im Boo-Arc auf und wird als unkontrollierbares Wesen gezeigt, das nicht sprechen kann.

Majin Boo war der letzte große Schurke in Dragon Ball Z, bevor die letzte Folge der Serie am 31. Januar 1996 in Japan erschien. Lange mussten Fans nicht warten, denn schon im Februar 1996 startete Dragon Ball GT mit neuen Transformationen.

Dragon Ball hat viele ikonische Schurken, die bis heute von den Fans geliebt werden. Darunter ist auch Majin Boo. In der originalen Serie erklärte man, wie er eigentlich entstanden ist, doch in der neuesten Serie hat man das verändert.

