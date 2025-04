Vor 10 Jahren wurde ein Bösewicht in Dragon Ball vor 2 mächtigen Kriegern gewarnt, es waren aber weder Goku noch Vegeta

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Obwohl die Serie erst einmal vorbei ist, geht es nach langer Pause im Manga weiter. Dort stellen sich die stärksten Krieger der Erde in Zukunft wohl dem mächtigen Freezer. In einem Interview sprach Toyotaro, der Autor des Dragon-Ball-Super-Mangas über die Kräfteverhältnisse: Der neue Autor von Dragon Ball zeigt mit neuem Manga, welcher Bösewicht genauso stark ist wie Son-Goku

Doch auch Freezer hat sich verändert. Er ist so mächtig wie noch nie. Im Manga zu Dragon Ball Super hat man dem ikonischen Schurken eine neue Form spendiert, und Black Freezer konnte sowohl Vegeta als auch Goku in ihrer stärksten Form mit Leichtigkeit im Granolah-Arc besiegen.

Freezer will direkt auf die Erde, um sich an den Saiyajin zu rächen. Er wird aber von seinen Untergebenen gewarnt, direkt auf die Erde zu fliegen, weil Goku viel stärker geworden ist. Dort erwähnt Sorbet, einer der Untergebenen, dass Goku Majin Buu besiegt hat.

Um welchen Film geht es? 2015 erschien in Japan Dragon Ball Z: Resurrection F. Der Film war die Fortsetzung von Battle of Gods, der Rückkehr von Son Goku und seinen Freunden nach vielen Jahren. Wie der Name schon verrät, wird Freezer in dem Film wiederbelebt, nachdem er viele Jahre vorher vom Zukunfts-Trunks getötet wurde.

In Dragon Ball sind Kämpfe der große Fokus und dabei geht es natürlich darum, wer der stärkste Krieger auf der Erde oder im Universum ist. Das war schon immer so. Vor 10 Jahren erklärte ein Film, wem ein Schurke aus dem Weg gehen soll. Heute wirkt das ein wenig lächerlich.

