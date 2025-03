„Ich wurde in die Enge getrieben“: Toriyama musste einer der stärksten Formen in Dragon Ball erfinden, weil die Filme seine Ideen übernahmen

In Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 könnt ihr als Vampir durch die Nacht huschen.

In neuem Spiel auf Steam habt ihr das Schicksal einer ganzen Stadt in der Hand, dabei seid ihr eigentlich das Monster

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Eine Szene in Dragon Ball war für den Zeichner so eine Qual, dass es sie heute so nicht mehr geben würde

„Ich will das nicht mehr machen“: Zeichner von Dragon Ball war frustriert, weil Cell so viel Arbeit kostete

Ein kontroverses Merkmal von Vegeta in Dragon Ball wurde geändert, weil die Familie von Toriyama es so hässlich fand

Toriyama musste also eine Alternative finden und erfand daraufhin die Potara-Ohrringe. Dadurch war es Goku und Vegeta möglich, zu Vegetto zu fusionieren. Toriyama hielt auch noch Jahre danach an dem Konzept fest und bis heute gibt es keinen Auftritt von Gogeta im Manga, sondern nur von Vegetto.

Ich überquere ständig solche gefährlichen Brücken. (lacht) Aber gerade, wenn ich in die Enge getrieben werde, spannen sich meine Gehirnströme an, und eine Idee sprudelt hervor. Außerdem bin ich gut darin, Dinge zu zwingen, sich zu dehnen. (lacht)

Daraufhin konnte Toriyama ihn nicht mehr im Manga einbinden und fühlte sich so, als sei er in die Enge getrieben worden:

Wieso wurde sie erfunden? Toriyama kam in einem Gespräch mit dem Künstler Masakazu Katsura darauf, die Fusion in Dragon Ball einzuführen (via Kazenshuu ). Ursprünglich war es geplant, dass Vegeta und Son-Goku über den Fusionstanz zu Gogeta fusionieren. Zuvor zeigte Toriyama bereits, dass Son-Goten und Trunks zu Gotenks fusionieren können.

In neuem Spiel auf Steam habt ihr das Schicksal einer ganzen Stadt in der Hand, dabei seid ihr eigentlich das Monster

Wie Toriyama in einem früheren Interview verriet (via Kazenshuu ), gibt es Vegetto wohl nur, weil das Team hinter dem Anime die Idee für Gogeta schon früh geklaut hat.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to