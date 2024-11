Eine neue Art der Fusion macht einen Charakter in Dragon Ball möglich, der selbst Son-Gokus stärkste Kombo aussticht

Vegetto gilt als eine der stärksten Fusionen. Der Kampf gegen Boo war einer der spannendsten, die es im Anime von Dragon Ball Z gab. MeinMMO hat euch die sieben besten Kämpfe aufgelistet, die es in Dragon Ball gab: Die 7 legendärsten Kämpfe in Dragon Ball Z

Was macht die Käfer so stark? Der daraus entstehende Charakter soll noch stärker sein als das einzelne Individuum. Ähnlich wie die anderen Fusionsarten kombinieren die beiden Personen ihre Kräfte, woraus ein noch stärkerer Kämpfer entsteht.

Was ist das für eine neue Fusion? In Episode 4 von Dragon Ball Daima entdecken Son-Goku und seine Mitstreiter einen besonderen Laden. Dort liegen Heilkäfer als Waren aus, die ähnlich wie die Senzu-Bohnen funktionieren.

