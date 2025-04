„Goku besiegt ihn“ ist ein beliebtes Meme, aber gegen 6 Anime-Figuren hat der Held aus Dragon Ball keine Chance

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Neues Bundle in Call of Duty kommt mit besonderer Mechanik, Spieler sind direkt überzeugt: Das ist pay-to-win

Cheater ruinieren Spielern in Call of Duty: Black Ops 6 den Spaß, aber eine Änderung soll euren Schaden begrenzen

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Zusätzlich sorgt Golden Experience Requiem, wenn er einen Gegner tötet, für einen unendlichen Sterbe-Loop, sodass der Feind für immer Realitäten erlebt, in denen er stirbt (via JoJo´s Bizarre Wiki ).

In Part 3 von JoJo wurden die Stands eingeführt. Das sind einzigartige Fähigkeiten, die Stand-Nutzer in sich tragen. Während Part 3 noch hauptsächlich auf den Kampf fokussierte Stands hatte, wurde es mit den Parts danach immer abstrakter.

Wenn Takaba an etwas denkt, das er lustig findet, dann wird es Realität. Seine große Schwäche ist aber, dass er selbst nichts von der Fähigkeit weiß. Durch seine Fähigkeit kann Takaba aus einem simplen Kampf eine absurde Comedy-Show machen, und das passt perfekt zum Oldschool-Dragon-Ball (via Jujutsu Kaisen Wiki ).

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Um Goku zu besiegen, müsste er nur seinen Namen ins Death Note schreiben. Es ist zwar nicht so leicht, ihn herauszubekommen, aber wenn er ihn fragt, würde Goku ihn bestimmt verraten. Selbst wenn nicht: Mithilfe von Misa Amane und den Augen der Shinigami könnte er ihn auch so erfahren. Für Ryuk wäre das sicherlich ein großer Spaß.

Goku könnte, wenn er will, ganze Planeten vernichten, das schafft sogar Golden Freezer. Doch einige Animes gehen darüber hinaus, so auch Tengen Toppa Gurren Lagann. Am Ende der Mecha-Serie lernen wir die Anti-Spirale kennen.

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to