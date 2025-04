Vegeta aus Dragon Ball ist nicht der einzige Saiyajin, der erfolglos versucht hat, die Erde zu erobern

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Cheater ruinieren Spielern in Call of Duty: Black Ops 6 den Spaß, aber eine Änderung soll euren Schaden begrenzen

Gamer will ein berühmtes Gadget aus Call of Duty im Flugzeug transportieren, doch die Flugsicherheit schaltet sich ein

Somit blieben Vegeta, Nappa und Radditz die einzigen Saiyajins in Dragon Ball, die Son-Goku bekämpfen musste, weil sie die Erde erobern wollten. Vegeta hat sich sogar vom Fiesling zum echten Familienvater gewandelt. Und das hat er seiner Frau Bulma zu verdanken: Vegeta lebt in Dragon Ball Daima nur deshalb noch, weil er unbedingt mit seiner Frau baden will

Nekomajin ist ein reiner Comedy-Manga und erschien von 1999 bis 2005. In den Kapiteln zu Neko Majin Z tauchen immer wieder Charaktere aus Dragon Ball auf und beeinflussen die Story. Die Geschichte spielt nämlich zur gleichen Zeit wie Dragon Ball. In einem Kapitel besucht Son-Goku beispielsweise seine Familie und hilft ihr, eine Maus aus dem Lager zu vertreiben.

Was ist Neko Majin Z? Bei Neko Majin Z handelt es sich um das dritte Kapitel von Nekomajin, das wiederum in mehrere Kapitel aufgeteilt ist. Neben Dragon Ball hatte Akira Toriyama nämlich noch andere Mangas, darunter auch Dr. Slump. Leider gibt es zu Nekomajin keinen Anime, sondern nur den Manga.

Das ikonische Alien in einem beliebten Anime sieht nur deshalb so aus, weil der Zeichner faul war

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Neko Majin Z verkleidete sich als Koala und machte ein Erinnerungsfoto mit der Frau des Saiyajins. Dabei berührte er ihre Oberweite, was Onio wütend machte. Er verwandelte sich in einen Super-Saiyajin und kämpfte mit Neko Majin Z. Der Sieger des Duells war zum Glück Neko Majin Z, sonst wäre die Menschheit nahezu ausgelöscht worden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to