Dragon Ball: Erste Skizzen zeigen das 6. Mitglied der Ginyu Force, das es nie in den Anime geschafft hat

Alberne Posen gepaart mit übermenschlicher Stärke – so lässt sich am besten die Ginyu-Force (auf Deutsch: Ginyu-Sonderkommando), Freezers Elite-Einheit, bezeichnen. Sie besteht aus fünf Mitgliedern, die sich äußerlich deutlich voneinander unterscheiden. Doch der Schöpfer von Dragon Ball hatte noch ein sechstes Mitglied gezeichnet, das es leider nicht in den Anime geschafft hat.

Wer wäre das sechste Mitglied geworden? Der Mangaka von Dragon Ball, Akira Toriyama, hat für das Videospiel Dragon Ball Z: Kakarot einen Charakter gezeichnet, der Teil der Ginyu-Force hätte sein können. Ihr Name ist Bonyu und rein optisch würde sie gut in die Truppe passen.

Sie besitzt rote Haut, weiße Haare und hat etwas mehr auf den Hüften als die anderen Mitglieder der Ginyu Force. Sie wäre die einzige Frau der Truppe gewesen, wenn sie in der Gruppe geblieben wäre. Toriyama zeichnete ihr Aussehen zwischen 2018 und 2019:

Akira Toriyamas Skizze zu Bonyu, via 3D Juegos

Bonyu war tatsächlich das erste Mitglied der Ginyu-Force, das von Captain Ginyu angeheuert wurde. Allerdings entschied sie sich dazu, die Gruppe zu verlassen. Der Grund dafür waren die komischen Posen, die die Ginyu-Force bei ihren Auftritten macht.

Bonyu kam mit dem merkwürdigen Verhalten nicht klar. Sie bat deshalb darum, die Gruppe zu verlassen. Stattdessen wurde sie zu einer Soldatin, die weiterhin Freezer treu blieb.

Da sie nicht im Manga auftauchte, ist sie kein offizieller Teil der Geschichte. Doch wir können uns gut vorstellen, dass sie das alberne Posing nicht mitmachen wollte und sich stattdessen in Freezers Armee begab.

Im neusten Film von Dragon Ball Super steht der Namekianer Piccolo im Vordergrund, zusammen mit Son-Gokus Sohn Son Gohan:

Die Ginyu-Force ist Freezers Elite-Truppe

Wer ist die Ginyu-Force? Die Ginyu-Force ist Teil von Freezers Armee und hat die Aufgabe, Planeten zu erobern. Sie besteht aus den fünf folgenden Elite-Soldaten:

Guldo

Recoom

Jees

Baara

Ginyu

Ihren ersten Auftritt hat die Truppe während der Freezer-Saga. Sie werden von Freezer zum Planeten Namek gerufen, um Vegeta auszuschalten. Außerdem sollen sie die namekianischen Dragon Balls beschaffen.

Während der Majin-Boo-Saga ist die Elite-Truppe im Jenseits zu sehen, wie sie den Kampf zwischen Kid Boo und Son-Goku verfolgen. Leider hat die Gruppe sonst keinen nennenswerten Auftritt im Anime.

Freezer baut viel auf seine Elite-Einheit und vertraut ihr deshalb nur die wichtigsten Aufgaben an. Sie ist eine große Unterstützung für den Imperator, der das Universum unterwerfen will.

Übrigens hätte auch Freezer ein bisschen korpulenter werden können. Frühe Skizzen des Bösewichts zeigen in ihn in einer Form, die so in keinem Dragon-Ball-Medium zu sehen war: Eine Form von Freezer hat es nie in den Anime von Dragon Ball geschafft, weil sie so seltsam war