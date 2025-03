Einer der furchterregendsten Feinde aus Dragon Ball war für die Zeichner eine echte Plage

Im Laufe von Dragon Ball musste Son-Goku gegen eine Vielzahl an Gegnern antreten. Einer davon war sowohl für Son-Goku als auch für seine Zeichner eine krasse Herausforderung.

Um welchen Gegner geht es? Die Zeichner hatten ihre Probleme mit Cell. Er ist ein Gegner aus der Zukunft, der die Menschheit auslöschen will. Dazu absorbiert er die stärksten Kämpfer, um ihre Kräfte zu erhalten.

Dabei ändert Cell oft sein Aussehen und wird schlussendlich zum perfekten Cell, dem sich Son-Goku und seine Freunde stellen müssen. Doch egal welche Form er hat, seine charakteristischen Flecken bleiben auf jeder Evolutionsstufe erhalten. Und genau die waren für die Zeichner eine große Qual.

Zum Glück wurde nur der Anfang von Dragon Ball Super: Super Hero per Hand gezeichnet:

Animator verweigert seinen Job bei Dragon Ball

Was ist so schwierig an ihm? Im aktuellen Film Dragon Ball Super: Super Hero, dessen komischer Name durch die Vergesslichkeit des Mangakas zustande kam, gibt es am Anfang einige handgezeichnete Szenen. Die drei legendären Dragon-Ball-Redakteure Kazuhiko Torishima, Yu Kondo und Fuyuto Takeda verrieten, dass der Animator Naohiro Shintani gegen Ende sogar die Lust am Zeichnen verlor und sagte (via X):

Ich möchte das nicht mehr machen.

Der damals zuständige Redakteur wunderte sich sogar, ob diese Arbeit wirklich jedes Mal für die Anime-Serie gemacht wurde. Für die Serie gäbe es nämlich noch weniger Zeit als für Filme, um die Zeichnungen fertigzustellen.

Auch Akira Toriyama, der Mangaka von Dragon Ball, hatte seine Schwierigkeiten mit Cell. Er bereut es sogar, dem Gegner Flecken gezeichnet zu haben (via Kazenshuu):

Ah, Cell war ziemlich schwierig, denke ich. Er ist irgendwie entstanden, ohne dass ich mir vorher etwas in den Kopf gesetzt habe. Ich persönlich denke, dass es ein Fehler war, ihm Flecken zu geben. Ich fügte sie hinzu, weil der Illustration ohne sie etwas fehlte, also ging ich jedes Mal mit einem Filzstift durch und fügte Punkte hinzu. Das war anstrengend.

Besonders für Animator Nakatsuru sei es schmerzvoll gewesen, neben den Flecken noch weitere Details wie Schatten oder Ähnliches hinzuzufügen. So wurde das Animieren von Cell für ihn zur echten Qual.

Zum Glück gibt es mittlerweile die CGI-Technik, weshalb Cell im Rest des Filmes von Dragon Ball Super: Super Hero nur noch per Computer animiert wurde. Dadurch wurde den Zeichnern eine Menge Arbeit abgenommen. Im Zuge des Interviews verrieten die Redakteure übrigens ein weiteres Geheimnis: Endlich wissen wir, wann Dragon Ball Z offiziell enden sollte – und wer Son-Gokus wahrer Erbe ist