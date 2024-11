In der deutschen Version von Dragon Ball Daima hat Son Goku plötzlich 5 Kinder – Wir haben Crunchyroll gefragt, was da los ist

Seit wenigen Wochen laufen die aktuellen Folgen von Dragon Ball Daima auf mehreren Streamingdiensten. Bei der deutschen Übersetzung sind allerdings mehrere Malheurs passiert, die so nicht vorkommen sollten.

Was sind das für Fehler? In den ersten 5 Folgen des Animes sind Zuschauern 2 folgenschwere Fehler aufgefallen, die es nur in der Version gibt, die deutsche Untertitel hat. Es geht also nicht um die Synchronisation, die noch gar nicht existiert, sondern um die Untertitel der deutschsprachigen Version:

Der Kaioshin redet in Folge 4 davon, dass er eine ziemlich gute Kämpferin sei. Allerdings galt er bislang immer als männlich und wurde auch so angeredet.

In Folge 5 von Dragon Ball Daima behauptet Son-Goku, er habe 5 Kinder. In Wahrheit hat er allerdings nur 2 Söhne: Son-Gohan und Son-Goten. Woher die anderen kommen sollen, ist nicht klar. Son-Goku ist zwar ein schlechter Opa, aber die Anzahl seiner Kinder sollte er eigentlich hinbekommen.

Ein weiterer Fehler ist in Folge 4, der allerdings nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Panzy sagt, dass „die Leute dieses Schloss Ort eine Mafia-Burg“ nennen würden. Hier ist das Wort „Ort“ zu viel im Satz.

Schloss oder Ort? Ein Wort ist zu viel.

Gerade der letzte Fehler kann beim Korrekturlesen übersehen werden und ist nicht weiter dramatisch. Doch die beiden inhaltlichen Übersetzungsfehler haben Fans in Deutschland so vor den Kopf gestoßen, dass sie sich im Reddit-Forum austauschen, was da nicht stimmt.

MeinMMO hat bei Crunchyroll nachgefragt, warum in den bisherigen Episoden vor allem bei der deutschen Version so viele Fehler sind. Sobald wir den Grund erfahren, werden wir den Artikel aktualisieren.

Fans fragen sich, was beim Übersetzen von Daima schiefgelaufen ist

Was sagen die Zuschauer dazu? Auf Reddit werden die beiden gröbsten Übersetzungsfehler zum Gesprächsstoff. Bei der „Kämpferin“ erklärt User Basic_Mammoth2308, dass es sich dabei um einen Fehler handeln müsse. Schließlich würde der Kaioshin wenige Folgen zuvor als Bruder bezeichnet werden, also männlich.

Auch der Fehler mit den Kindern muss ein Versehen sein. In der originalen Version spricht Son-Goku nur davon, dass er verheiratet sei und Kinder habe. Von einer Anzahl ist nicht die Rede. Reddit-User FoxJ100 findet zumindest die wohl nicht ganz ernst gemeinte Begründung, dass Vegetto, Gotenks und Cell auch zählen würden.

Es fällt zudem auf, dass in allen anderen Sprachversionen die Sätze korrekt übersetzt wurden. Es ist also nur ein Fehler, der in der deutschsprachigen Version auftaucht.

Die Fehler in der Übersetzung ändern nichts an der Qualität von Dragon Ball Daima als Anime:

Was könnte der Grund sein? Da uns noch kein Statement von Crunchyroll vorliegt, können wir nur spekulieren, was der Grund dafür sein könnte. Die Fans auf Reddit schieben es entweder auf die Unachtsamkeit des Übersetzers oder die Nutzung von Künstlicher Intelligenz beim Übersetzen. Der CEO hatte sich vor einigen Monaten dazu geäußert, dass KI ein Gebiet wäre, auf den sich der Streamingdienst fokussiere (via CBR).

Wer sich die neuen Folgen von Dragon Ball Daima ansehen möchte, kann dies auf mehreren Streamingdiensten tun. Sowohl ADN als auch Crunchyroll strahlen die Folge parallel zum japanischen Release aus. Netflix hinkt eine Woche hinterher.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Serie hat Son-Goku als Kind keinen Affenschweif mehr. Doch dafür gibt es einen Grund. Akira Toriyama hatte in einem Interview verraten, wieso der Schwanz bei den Saiyajins nicht mehr nachwächst: Der Schöpfer von Dragon Ball erklärt, wieso der Schwanz bei Son-Goku nicht mehr nachwächst