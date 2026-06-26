Don’t Starve Together: Holzkohle finden und herstellen

Holzkohle gehört in Don’t Starve Together zu jenen Materialien, die ihr häufig braucht, aber nicht so einfach zu finden sind, wenn ihr nicht wisst wie. Wir erklären euch, wie ihr schnell fündig werdet.

Wie bekommt man Holzkohle? Holzkohle gibt es theoretisch an jeder Ecke, wenn man einmal weiß, wie man sie bekommt. Geht dafür so vor:

Rüstet eine Fackel oder einen Feuerstab aus

Zündet einen ausgewachsenen Baum einfach an

Wartet, bis er ganz schwarz und ausgebrannt ist

Fällt dann den Baum mit eurer Axt und ihr erhaltet 1 – 2 Stücke Holzkohle

Tipp: Achtet dabei unbedingt darauf, nicht zu nah an euren Gebäuden oder anderen Spielern zu zündeln, da manche Feuer sich sehr schnell auch weiterverbreiten, wenn ihr nicht aufpasst. Braucht ihr viel Kohle, kann es sich auch lohnen, gezielt Wälder dafür etwas abseits anzubauen und dann abzufackeln, sobald sie groß genug sind.

Alternativ könnt ihr auch den Gegnertyp Krampus besiegen, von denen ihr 2 Stück Holzkohle erhalten könnt. Doch Achtung: Krampus klaut gern eure fallengelassenen Gegenstände oder jene, die ihr lagert. Zusätzlich erscheint er nur, wenn eure Unanständigkeit besonders hoch ist.

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Wofür braucht man Holzkohle? Holzkohle ist vor allem für eure Nahrung wichtig. Denn ihr braucht sie in größeren Mengen für euren Kochtopf und das Trockengestell, wenn ihr Essen herstellen wollt:

Kochtopf 6 x Holzkohle 3 x Steinziegel 6 x Zweige

Trockengestell 2 x Holzkohle 3 x Zweige 3 x Seile



Zusätzlich könnt ihr mit Holzkohle Bumerangs, Feuerpfeile, Schreibfedern und Schießpulver herstellen.

Auf der Suche nach Materialien, um euer Überleben zu sichern, kann es auch schnell passieren, dass ihr das Zeitliche segnet. Dann stellt sich die Frage: Was mache ich jetzt mit diesem nutzlosen Geist? Wir haben hier die Antwort für euch und erklären, wie ihr wiederbelebt werden könnt: Don’t Starve Together: Wiederbeleben – So holt ihr euch und eure Mitspieler zurück ins Leben