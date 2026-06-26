Gaming Guide Service
0

Don’t Starve Together: Holzkohle finden und herstellen

aschuerlein Alexander Mehrwald Lesezeit 2 Minuten

Holzkohle gehört in Don’t Starve Together zu jenen Materialien, die ihr häufig braucht, aber nicht so einfach zu finden sind, wenn ihr nicht wisst wie. Wir erklären euch, wie ihr schnell fündig werdet.

Wie bekommt man Holzkohle? Holzkohle gibt es theoretisch an jeder Ecke, wenn man einmal weiß, wie man sie bekommt. Geht dafür so vor:

  • Rüstet eine Fackel oder einen Feuerstab aus
  • Zündet einen ausgewachsenen Baum einfach an
  • Wartet, bis er ganz schwarz und ausgebrannt ist
  • Fällt dann den Baum mit eurer Axt und ihr erhaltet 1 – 2 Stücke Holzkohle

Tipp: Achtet dabei unbedingt darauf, nicht zu nah an euren Gebäuden oder anderen Spielern zu zündeln, da manche Feuer sich sehr schnell auch weiterverbreiten, wenn ihr nicht aufpasst. Braucht ihr viel Kohle, kann es sich auch lohnen, gezielt Wälder dafür etwas abseits anzubauen und dann abzufackeln, sobald sie groß genug sind.

Alternativ könnt ihr auch den Gegnertyp Krampus besiegen, von denen ihr 2 Stück Holzkohle erhalten könnt. Doch Achtung: Krampus klaut gern eure fallengelassenen Gegenstände oder jene, die ihr lagert. Zusätzlich erscheint er nur, wenn eure Unanständigkeit besonders hoch ist.

Video starten
Don’t Starve Together Gameplay-Trailer

Wofür braucht man Holzkohle? Holzkohle ist vor allem für eure Nahrung wichtig. Denn ihr braucht sie in größeren Mengen für euren Kochtopf und das Trockengestell, wenn ihr Essen herstellen wollt:

  • Kochtopf
    • 6 x Holzkohle
    • 3 x Steinziegel
    • 6 x Zweige
  • Trockengestell
    • 2 x Holzkohle
    • 3 x Zweige
    • 3 x Seile

Zusätzlich könnt ihr mit Holzkohle Bumerangs, Feuerpfeile, Schreibfedern und Schießpulver herstellen.

Mehr zum Thema
Neuer Shooter ist wie Escape from Tarkov von oben, bietet Koop für 4 Spieler und eine Demo auf Steam
von Christoph Waldboth
Neuer Shooter ist wie Escape from Tarkov von oben, bietet Koop für 4 Spieler und eine Demo auf Steam
2026 ist das beste Survival-Jahr seit Langem und 3 neue Hits stehen jetzt schon fest
von Benedict Grothaus
2026 ist das beste Survival-Jahr seit Langem und 3 neue Hits stehen jetzt schon fest
Überlegt euch gut, ob ihr euch eine Steam Machine bestellt, für das gleiche Geld bekommt ihr bessere Alternativen
von Benedikt Schlotmann
Überlegt euch gut, ob ihr euch eine Steam Machine bestellt, für das gleiche Geld bekommt ihr bessere Alternativen

Auf der Suche nach Materialien, um euer Überleben zu sichern, kann es auch schnell passieren, dass ihr das Zeitliche segnet. Dann stellt sich die Frage: Was mache ich jetzt mit diesem nutzlosen Geist? Wir haben hier die Antwort für euch und erklären, wie ihr wiederbelebt werden könnt: Don’t Starve Together: Wiederbeleben – So holt ihr euch und eure Mitspieler zurück ins Leben

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx