In Don’t Starve und Don’t Starve Together gibt es die Möglichkeit, sich kostenlose Belohnungen zu sichern. Wie das geht und welche es gibt, erfahrt ihr hier.

Welche Belohnungen gibt es? Für Don’t Starve gibt es sogenannte Belohnungslinks, über die ihr euch Klei Points und Spulen sichern könnt. Mit diesen könnt ihr euch beispielsweise Charaktere und Skins im Kuriositätenkabinett sichern.

Zurzeit gibt es folgende Links und Belohnungen:

Link Belohnung https://accounts.klei.com/link/PuttPuttPoints 750 Klei Points https://accounts.klei.com/link/NewsletterKleiFest2026 1013 Klei Points https://accounts.klei.com/link/ThankYouFor20Years 1013 Klei Points https://accounts.klei.com/link/gimmepointsplz 850 Klei Points https://accounts.klei.com/link/gimmesomespool 450 Spulen https://accounts.klei.com/link/4e19872e-5277-9ed6-6527-63901d70d90b 1700 Klei Points

Ebenso könnt ihr euch einige Klei Points sichern, wenn ihr den Newsletter abonniert und den Kanälen auf Social Media folgt.

Wie ihr die Belohnungen mit den Links erhaltet, erklären wir euch.

Video starten Don’t Starve Together Gameplay-Trailer Autoplay

Belohnungen für Don’t Starve Together sichern – So geht’s

Folgt diesen Schritten, um mit den Links an eure Belohnungen zu kommen:

Geht auf die Webseite von Klei

Loggt euch mit eurer gewünschten Plattform ein und verknüpft damit eure Accounts

Klickt dann euren gewünschten Belohnungslink an

Eure Belohnung sollte dann in eurem Account angezeigt werden

Klickt dann auf „Einlösen“ auf dem Pop-up

Startet das Spiel und ihr solltet eure Punkte einlösen können

Ihr erhaltet keine extra Benachrichtigung im Spiel über eure Belohnungen. Sie erscheinen einfach in eurem Inventar und ihr könnt sie im Kuriositätenkabinett, für Skins und Charaktere beispielsweise, eintauschen.

Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welcher Charakter für euch der richtige ist, haben wir für euch einmal alle vorhandenen mit ihren Fähigkeiten und Freischaltungsbedingungen aufgeführt. Schaut also gern vorbei, wenn ihr unsicher seid, wie ihr eure Belohnungen einsetzen wollt: Don’t Starve Together: Alle Charaktere und wofür sie gut sind