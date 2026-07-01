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Don’t Starve Together: Codes für kostenlose Klei Points und Spulen (Juli 2026)

aschuerlein Alexander Mehrwald Lesezeit < 1 Minuten

In Don’t Starve und Don’t Starve Together gibt es die Möglichkeit, sich kostenlose Belohnungen zu sichern. Wie das geht und welche es gibt, erfahrt ihr hier.

Welche Belohnungen gibt es? Für Don’t Starve gibt es sogenannte Belohnungslinks, über die ihr euch Klei Points und Spulen sichern könnt. Mit diesen könnt ihr euch beispielsweise Charaktere und Skins im Kuriositätenkabinett sichern.

Zurzeit gibt es folgende Links und Belohnungen:

LinkBelohnung
https://accounts.klei.com/link/PuttPuttPoints750 Klei Points
https://accounts.klei.com/link/NewsletterKleiFest20261013 Klei Points
https://accounts.klei.com/link/ThankYouFor20Years 1013 Klei Points
https://accounts.klei.com/link/gimmepointsplz850 Klei Points
https://accounts.klei.com/link/gimmesomespool450 Spulen
https://accounts.klei.com/link/4e19872e-5277-9ed6-6527-63901d70d90b1700 Klei Points

Ebenso könnt ihr euch einige Klei Points sichern, wenn ihr den Newsletter abonniert und den Kanälen auf Social Media folgt.

Wie ihr die Belohnungen mit den Links erhaltet, erklären wir euch.

Video starten
Don’t Starve Together Gameplay-Trailer

Belohnungen für Don’t Starve Together sichern – So geht’s

Folgt diesen Schritten, um mit den Links an eure Belohnungen zu kommen:

  • Geht auf die Webseite von Klei
  • Loggt euch mit eurer gewünschten Plattform ein und verknüpft damit eure Accounts
  • Klickt dann euren gewünschten Belohnungslink an
  • Eure Belohnung sollte dann in eurem Account angezeigt werden
  • Klickt dann auf „Einlösen“ auf dem Pop-up
  • Startet das Spiel und ihr solltet eure Punkte einlösen können

Ihr erhaltet keine extra Benachrichtigung im Spiel über eure Belohnungen. Sie erscheinen einfach in eurem Inventar und ihr könnt sie im Kuriositätenkabinett, für Skins und Charaktere beispielsweise, eintauschen.

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Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welcher Charakter für euch der richtige ist, haben wir für euch einmal alle vorhandenen mit ihren Fähigkeiten und Freischaltungsbedingungen aufgeführt. Schaut also gern vorbei, wenn ihr unsicher seid, wie ihr eure Belohnungen einsetzen wollt: Don’t Starve Together: Alle Charaktere und wofür sie gut sind

Quelle(n):
  1. Steam Community

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