Don’t Starve Together: Alle Charaktere und wofür sie gut sind

In Don’t Starve Together gibt es rund 18 offizielle Charaktere, die ihr spielen könnt. Welche das sind, wofür sie gut sind und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier.
Ihr habt in Don’t Starve Together die Qual der Wahl, wenn es um die gewählte Spielfigur geht. Zwar sind anfangs nicht alle direkt spielbar und ihr müsst sie erst freischalten, jedoch gibt es genügend, um Schwierigkeiten zu haben, den richtigen Charakter für sich zu finden.
Wir helfen euch deshalb bei der Auswahl und stellen euch alle Charaktere einmal mit ihrem Spielstil vor und erklären, für wen sie sich eignen.
Don’t Starve Together: Charaktere, Fähigkeiten und Freischaltung
In Don’t Starve Together könnt ihr fast alle Charaktere des Grundspiels sowie des DLC „Reign of Giants“ spielen. Hier findet ihr alle spielbaren Figuren und was ihr zu ihnen wissen müsst:
|Charakter
|Fähigkeiten
|Werte
|Freischaltbedingung
|Wilson
|– Bekommt einen Bart
– Sonst nicht besonders
|200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|–
|Willow
|– Immun gegen Feuer
– Feuerzeug dabei
– Wenn ihr Verstand sinkt, entfacht sie ein Feuer
|120 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|160 Erfahrungspunkte | 8 Tage überleben
|Wolfgang
|– Stärker, je weniger Hunger er hat
– Im Dunklen und in Gegenwart von Monstern sinkt sein Verstand schneller
|200 Verstand
150 – 300 Gesundheit
300 Hunger
|320 Erfahrungspunkte | 16 Tage überleben
|Wendy
|– Wenig Angst in der Dunkelheit
– Begleitet von ihrer Zwillingsschwester
– Relativ schwach
|200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|640 Erfahrungspunkte | 32 Tage überleben
|WX-78
|– Isst quasi alles
– Wird durch Blitze stärker
– Bei Nässe rostet er
– Zahnräder upgraden ihn
|150 – 300 Verstand
150 – 400 Gesundheit
150 – 200 Hunger
|960 Erfahrungspunkte | 48 Tage überleben
|Wickerbottom
|– Muss nicht schlafen
– Isst kein verdorbenes Essen
– Schreibt Bücher
|250 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|1280 Erfahrungspunkte | 64 Tage überleben
|Woodie
|– Hat eine besondere Axt
– Ist ein Werbiber
|200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|1600 Erfahrungspunkte | 80 Tage überleben
|Wes
|– Schwieriger Charakter, da Probleme zu überleben
– Hat Luftballons
|75 Verstand
75 Gesundheit
75 Hunger
|Wes im Abenteuermodus finden und befreien
|Maxwell
|– Relativ schwach
– Kann seinen Geist spalten
– Hat ein Schwert
|200 Verstand
75 Gesundheit
150 Hunger
|Abenteuermodus abschließen
|Wigfrid
|– Wird stärker, je mehr Gegner sie besiegt
– Isst nur Fleisch
|120 Verstand
200 Gesundheit
120 Hunger
|1920 Erfahrungspunkte | 96 Tage mit Reign of Giants
|Webber
|– Kann sich mit Spinnen anfreunden
– Bekommt auch einen Bart
|100 Verstand
175 Gesundheit
175 Hunger
|Webbers Schädel finden und in einem Grab in Reign of Giants vergraben
|Warly
|– Kann mit eigenem Topf kochen
– Isst nicht alles
|200 Verstand
150 Gesundheit
250 Hunger
|–
|Wormwood
|– Kann gut mit Pflanzen umgehen
– Essen heilt ihn nicht
|200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|Hamlet DLC oder Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
|Winona
|– Erfindet eigene Geräte
– Meisterin im Bauen
|200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
|–
|Wortox
|– Physische Nahrung stillt seinen Hunger weniger
– Kann durch Raum und Zeit reisen
|175 Verstand
200 Gesundheit
150 Hunger
|Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
|Wurt
|– Isst nur Pflanzen
– Ist im Sumpf zu Hause
|150 – 200 Verstand
150 – 250 Gesundheit
200 – 250 Hunger
|Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
|Walter
|– Ist quasi furchtlos
– Geübt mit der Schleuder
– Hat einen tierischen Begleiter
– Bienenstiche verletzen ihn mehr
|150 Verstand
130 Gesundheit
110 Hunger
|–
|Wanda
|– Zeit spielt eine große Rolle
|120 Verstand
60 Altersanzeige (150 Gesundheit)
175 Hunger
|Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
Welche Charaktere kann man nicht spielen? Es gibt insgesamt 6 Charaktere aus Grundspiel und DLCs, die in DST nicht zur Auswahl stehen:
- Wagstaff
- Walani
- Wilbur
- Woodlegs
- Wilba
- Wheeler
Egal, für welchen Charakter ihr euch letztendlich entscheidet: Überleben ist nicht leicht und es kann auch schnell passieren, dass ihr das Zeitliche segnet. Dann stellt sich die Frage: Was mache ich jetzt mit diesem nutzlosen Geist? Wir haben hier die Antwort für euch und erklären, wie ihr wiederbelebt werden könnt: Don’t Starve Together: Wiederbeleben – So holt ihr euch und eure Mitspieler zurück ins Leben
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