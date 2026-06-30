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Don’t Starve Together: Alle Charaktere und wofür sie gut sind

aschuerlein Alexander Mehrwald Lesezeit 2 Minuten

In Don’t Starve Together gibt es rund 18 offizielle Charaktere, die ihr spielen könnt. Welche das sind, wofür sie gut sind und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier.

Ihr habt in Don’t Starve Together die Qual der Wahl, wenn es um die gewählte Spielfigur geht. Zwar sind anfangs nicht alle direkt spielbar und ihr müsst sie erst freischalten, jedoch gibt es genügend, um Schwierigkeiten zu haben, den richtigen Charakter für sich zu finden.

Wir helfen euch deshalb bei der Auswahl und stellen euch alle Charaktere einmal mit ihrem Spielstil vor und erklären, für wen sie sich eignen.

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Don’t Starve Together Gameplay-Trailer

Don’t Starve Together: Charaktere, Fähigkeiten und Freischaltung

In Don’t Starve Together könnt ihr fast alle Charaktere des Grundspiels sowie des DLC „Reign of Giants“ spielen. Hier findet ihr alle spielbaren Figuren und was ihr zu ihnen wissen müsst:

CharakterFähigkeitenWerteFreischaltbedingung
Wilson– Bekommt einen Bart
– Sonst nicht besonders		200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
Willow– Immun gegen Feuer
– Feuerzeug dabei
– Wenn ihr Verstand sinkt, entfacht sie ein Feuer		120 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger		160 Erfahrungspunkte | 8 Tage überleben
Wolfgang– Stärker, je weniger Hunger er hat
– Im Dunklen und in Gegenwart von Monstern sinkt sein Verstand schneller		200 Verstand
150 – 300 Gesundheit
300 Hunger		320 Erfahrungspunkte | 16 Tage überleben
Wendy– Wenig Angst in der Dunkelheit
– Begleitet von ihrer Zwillingsschwester
– Relativ schwach		200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger		640 Erfahrungspunkte | 32 Tage überleben
WX-78– Isst quasi alles
– Wird durch Blitze stärker
– Bei Nässe rostet er
– Zahnräder upgraden ihn		150 – 300 Verstand
150 – 400 Gesundheit
150 – 200 Hunger		960 Erfahrungspunkte | 48 Tage überleben
Wickerbottom– Muss nicht schlafen
– Isst kein verdorbenes Essen
– Schreibt Bücher		250 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger		1280 Erfahrungspunkte | 64 Tage überleben
Woodie– Hat eine besondere Axt
– Ist ein Werbiber		200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger		1600 Erfahrungspunkte | 80 Tage überleben
Wes– Schwieriger Charakter, da Probleme zu überleben
– Hat Luftballons		75 Verstand
75 Gesundheit
75 Hunger		Wes im Abenteuermodus finden und befreien
Maxwell– Relativ schwach
– Kann seinen Geist spalten
– Hat ein Schwert		200 Verstand
75 Gesundheit
150 Hunger		Abenteuermodus abschließen
Wigfrid– Wird stärker, je mehr Gegner sie besiegt
– Isst nur Fleisch		120 Verstand
200 Gesundheit
120 Hunger		1920 Erfahrungspunkte | 96 Tage mit Reign of Giants
Webber– Kann sich mit Spinnen anfreunden
– Bekommt auch einen Bart		100 Verstand
175 Gesundheit
175 Hunger		Webbers Schädel finden und in einem Grab in Reign of Giants vergraben
Warly– Kann mit eigenem Topf kochen
– Isst nicht alles		200 Verstand
150 Gesundheit
250 Hunger
Wormwood– Kann gut mit Pflanzen umgehen
– Essen heilt ihn nicht		200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger		Hamlet DLC oder Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
Winona– Erfindet eigene Geräte
– Meisterin im Bauen		200 Verstand
150 Gesundheit
150 Hunger
Wortox– Physische Nahrung stillt seinen Hunger weniger
– Kann durch Raum und Zeit reisen		175 Verstand
200 Gesundheit
150 Hunger		Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
Wurt– Isst nur Pflanzen
– Ist im Sumpf zu Hause		150 – 200 Verstand
150 – 250 Gesundheit
200 – 250 Hunger		Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett
Walter– Ist quasi furchtlos
– Geübt mit der Schleuder
– Hat einen tierischen Begleiter
– Bienenstiche verletzen ihn mehr		150 Verstand
130 Gesundheit
110 Hunger
Wanda– Zeit spielt eine große Rolle120 Verstand
60 Altersanzeige (150 Gesundheit)
175 Hunger		Kauf für 2700 Spulen im Kuriositätenkabinett

Welche Charaktere kann man nicht spielen? Es gibt insgesamt 6 Charaktere aus Grundspiel und DLCs, die in DST nicht zur Auswahl stehen:

  • Wagstaff
  • Walani
  • Wilbur
  • Woodlegs
  • Wilba
  • Wheeler
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Egal, für welchen Charakter ihr euch letztendlich entscheidet: Überleben ist nicht leicht und es kann auch schnell passieren, dass ihr das Zeitliche segnet. Dann stellt sich die Frage: Was mache ich jetzt mit diesem nutzlosen Geist? Wir haben hier die Antwort für euch und erklären, wie ihr wiederbelebt werden könnt: Don’t Starve Together: Wiederbeleben – So holt ihr euch und eure Mitspieler zurück ins Leben

Quelle(n):
  1. Don't Starve Wiki

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