D&D-Spielleiter verraten, wie ihr eine Kampagne direkt spannend startet

Der Start in ein Abenteuer im Pen&Paper muss fesselnd sein. Damit es nicht immer im Gasthaus beginnt, braucht es frische Ideen.

Wenn man eine neue Kampagne in D&D oder irgendeinem anderen Pen&Paper-Setting beginnen will, ist der erste Eindruck oft entscheidend. Ein klassischer Startpunkt ist dabei ein zufälliges Treffen in einem Gasthaus. Irgendwer sucht eine Truppe von Abenteurern und eure Spielerinnen und Spieler sind mit ihren Charakteren alle gerade zufällig anwesend. Das ist der Klassiker – der ist bewährt und funktioniert immer. Allerdings kann das auch ein wenig eintönig werden.

Ein Spieler wollte daher wissen, wie man die Kampagne bereits zum Start ein wenig aufpeppen kann – und bekam prompt eine Menge Antworten.

Community liefert reihenweise Ideen für coolen Kampagnen-Start

Im DnD-Subreddit wird auf die Frage fleißig geantwortet. Eine ganze Reihe von Vorschlägen liefert al_stoltz, dessen Startpunkte viel Variation erlauben:

Die Gruppe is am Ende einer Schlacht und sie sind auf der Verliererseite.

Die Gruppe reist mit dem Schiff, geraten in einen Sturm und das Schiff strandet an einem unbekannten Ufer.

Die Gruppe wird gefangengenommen und flieht als Teil eines Gefängnisausbruches.

Die Gruppe ist bei der Beerdigung eines gemeinsamen Freundes / Elternteils / Fürsten.

Die Gruppe wacht im Unterschlupf des großen Bösewichts auf und muss entkommen.

Alleine in dieser Antwort dürfte bereits für jede Gruppe etwas dabei sein. Mal nicht als strahlender Held zu beginnen, sondern als Verlierer oder mit dem Verlust von etwas konfrontiert, kann direkt eine emotionale Verbindung zu den anderen Charakteren erschaffen – oder einen zusammenschweißenden Wunsch von Rache oder Gerechtigkeit aufkommen lassen.

„Ich habe sie alle aus ihrem Grab kriechen lassen und sie mussten dann herausfinden, was mit ihnen passiert ist.“ – SventheMagnif

Gerade für düstere Rollenspiele, wie vielleicht Vampire, eignet sich ein solcher Einstieg perfekt. Die vermeintlichen „Helden“ sind gestorben und erstehen entweder als Untote wieder aus ihrem Grab oder doch noch lebendig – das sorgt direkt für ein spannendes Rätsel, das es zu ergründen gilt.

„Ich mag es gar nicht, den Moment auszuspielen, wo die Gruppe sich zum ersten Mal trifft. Es ist viel leichter zu sagen, dass sich alle bereits kennen mit der Möglichkeit, dass die Leute sich in der Session 0 gegenseitig in ihre Hintergrundgeschichten schreiben. Das sorgt dafür, dass man die erste Session dann quasi überall beginnen kann, sogar mitten auf einer gemeinsamen Mission.“ – Yojo0o

Gerade wenn man weiß, dass manche Charaktere eher egoistisch sind oder einen düsteren Touch haben, kann es sich lohnen, im Vorfeld zu sagen: „Eure Gruppe kennt sich schon, ihr habt ein gewisses Grundvertrauen zueinander.“ Damit vermeidet man, dass die Gruppe schon früh auseinander driftet und man sich als Spielleiter immer wieder neue Gründe aus dem Hut ziehen muss, warum der fiese Schurke nicht von der Gruppe verbannt wird.

Der Start kann mit dem Tod beginnen

„Einer meiner liebsten Startpunkte ist es, einfach mitten im Kampf mit einem „Würfelt auf Initiative“ zu beginnen.“ – HornetParticular6625

Ein solcher Start ermöglicht es, direkt mit der Action zu beginnen. In der Hitze des Kampfes, bei dem man um das Überleben des eigenen Charakters bangt, kommen ganz automatisch Fragen auf, die allerdings erst einmal in den Hintergrund rücken: Warum ist man hier? Wer kämpft gegen wen? Wie ist man in diese Lage geraten? Solche Dinge erst nach dem Kampf oder währenddessen zu erfahren, kann ein frischer Spieleinstieg sein, der direkt mit Action beginnt.

Wie beginnt ihr eure Abenteuer am liebsten? Fangt ihr direkt mitten in der Geschichte an und sorgt dafür, dass eure Charaktere sich bereits alle untereinander kennen? Oder wählt ihr den traditionellen Einstieg eines gemütlichen Treffens in einer Taverne, um gemeinsam vom großen Schatz zu träumen und dann ein Abenteuer in Angriff zu nehmen?

Falls ihr noch einige Aufhänger für große Abenteuer braucht, vielleicht inspirieren euch ja die 10 Zauber mit den teuersten Komponenten – und teilweise weltverändernden Effekten.