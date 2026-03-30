Die 10 teuersten Zauber in Dungeons & Dragons, die euch in den finanziellen Ruin treiben

Der Einsatz von Magie in Dungeons & Dragons ist nicht immer kostenlos. Auch wenn Zauberwirkende magisch begabt sind, benötigen sie trotzdem für manche Zauber bestimmte Komponenten – und das kann teuer werden.

Um in Dungeons & Dragons Zauber einzusetzen, benötigen diese verschiedene Komponenten. Diese gelten als die physischen Voraussetzungen, die ein Zauberwirker erfüllen muss, damit dieser überhaupt funktioniert.

In manchen Fällen reicht eine verbale Komponente, ein Wort oder Satz mit spezifischer Betonung. In anderen Fällen eine Gestenkomponente, wie eine bestimmte Bewegung der Hand, oder auch eine Kombination aus all dem.

Es kann jedoch auch sein, dass ein Zauber eine Materialkomponente verlangt, was das Spielerhandbuch aus 2024 wie folgt beschreibt:

Eine Materialkomponente ist ein bestimmtes Material, das zum Wirken eines Zaubers erforderlich ist. Die Materialien werden dabei nicht verbraucht, sofern in der Beschreibung des Zaubers nicht anders vermerkt. Der Zauberwirker benötigt mindestens eine freie Hand, um die Materialien zu verwenden. Dies kann jedoch dieselbe Hand sein, mit der er Gesten ausführt.

Während manche Zauber wie beispielsweise Feuerball (Fireball) nur ein bisschen Sulfur und Fledermausmist benötigen, sieht das bei anderen Beispielen ganz anders aus. Das kann ganz schön ins Geld gehen.

In dieser Liste wollen wir euch daher die teuersten Zauber vorstellen, die euch aufgrund ihrer wertvollen Komponente in den finanziellen Ruin treiben könnten. Hoffentlich kassieren sie keinen Gegenzauber von einem besonders fiesen Dungeon Master.

Platz 10: Auferstehung (Ressurection) / Wiedergeburt (Reincarnate)

Preis: 1.000 Gold

Auferstehung (Zauberlevel 7): Kann von Barden und Klerikern gelernt werden

Wiedergeburt (Zauberlevel 5): Kann von Druiden gelernt werden

Der zehnte Platz der teuersten Zauber wird gleich von zwei Zaubern geteilt, die wir jedoch aufgrund ihrer Ähnlichkeit gemeinsam erwähnen möchten. Bei beiden Zaubern handelt es sich um Wiederbelebungszauber, die jeweils Komponenten im Wert von 1.000 Gold benötigen.

Auferstehung benötigt als Materialkomponente einen Diamanten im Wert von mindestens 1.000 Gold, der durch den Zauber konsumiert wird und danach verschwindet. Mit dem Zauber kann eine Kreatur zurück ins Leben geholt werden, die noch keine 100 Jahre tot ist, nicht an Alterschwäche starb und nicht untot ist.

Wenn die Seele frei und einverstanden ist, wird das Ziel schließlich mit all seinen Hitpoints wieder zum Leben erweckt und alle Wunden geschlossen. Der Zauberwirker braucht nach dem Einsatz eines solch mächtigen Zaubers jedoch erst mal eine Pause und kann nur nach einer langen Rast wieder Magie nutzen.

Wiedergeburt funktioniert ähnlich wie Auferstehung, benötigt aber als Materialkomponente seltene Öle und Salben im Wert von 1.000 Gold und liegt als Level-5-Zauber zwei Zauberlevel unter dem Level-7-Zauber Auferstehung. Um den Zauber zu wirken, berührt der Druide einen toten Humanoiden (oder zumindest ein Stück von ihm).

Wenn das Ziel vor weniger als 10 Tagen verstorben ist, erhält es einen neuen Körper, der entweder zufällig gerollt oder vom DM ausgesucht wird. Die Seele wandert mitsamt ihren Erinnerungen und Erfahrungen in den neuen Körper, muss sich aber im Fall der Fälle an eine neue Spezies gewöhnen, in der sie nun lebt.

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