The Division 2: Wartung, Server-Down am 5.5. – Alles zu Ablauf und Patch Notes

Bei The Division 2 gibt es heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten, die Server gehen auf allen Plattformen für einige Stunden offline. Wir fassen alles Wissenswerte zum Ablauf sowie den Patch Notes für euch zusammen.

Was steht heute bei The Division 2 an? Heute startet bei The Division 2 mit „Wiederbelebt“ (Reanimated) ein neues Event aus der Season 1. So manch einer ist gespannt, was es damit auf sich hat. Es wurden sogar Zombies vermutet.

Doch bevor ihr euch selbst ein erstes Bild von dem Event machen könnt, gibt es Wartungsarbeiten inklusive Server-Down. Ihr müsst heute Vormittag also eine mehrstündige Zwangspause einlegen, wenn ihr The Division 2 zocken wollt.

Alles Wichtige zur Division-2-Wartung am am 5. Mai

So läuft die Wartung heute ab: Per Tweet gaben die Entwickler bereits bekannt, welche Zeiten heute wichtig werden.

Start der Wartung ist um 9:30 Uhr deutscher Zeit. Zeitgleich beginnt auch die Downtime, die Division-2-Server gehen offline

Für den Server-Down sind heute 3 Stunden angesetzt. In diesem Zeitfenster werden die Änderungen implementiert, ihr könnt kein The Division 2 zocken.

Läuft alles ohne Probleme ab, sollten die Server gegen 12:30 Uhr wieder online kommen. Damit würde auch die Wartung enden und ihr könnt euch anschließend wieder in die Action stürzen.

Bedenkt, dass die Zeit-Angaben, vor allem das Ende der Wartung, sich im Verlauf noch angepasst werden könnten, das war bereits öfters der Fall. Sollte sich am heutigen Ablauf etwas ändern, dann werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Was ändert sich heute? Die Patch Notes: Auch die heutigen Änderungen wurden bereits seitens Massive kommuniziert. Diese fallen heute dabei recht überschaubar aus:

Es wurden mehr Spawn-Punkte für die Verstärkung während der Warhound-Konvoi-Aktivität hinzugefügt. Damit soll die benötigte Zeit für den Abschluss dieser Aktivität an die der übrigen Aktivitäten in der Open World angepasst werden.

Ein Problem wurde behoben, wodurch es möglich war, Kajika, einen der Warlords aus der neuen Erweiterung, in der „Pathway Park“-Hauptmission bereits vor der finalen Begegnung zu töten

Wie geht es mit The Division 2 im Mai weiter? Während serverseitige Updates weiterhin regelmäßig die dringendsten Kleinigkeiten im Spiel fixen sollen, schrauben die Entwickler bereits am nächsten großen Client-Update, dem Title Update 9.1 (TU 9.1).

Dieser Patch ist für Mitte Mai geplant, ein konkretes Datum soll es aber noch in dieser Woche geben. Was sich mit TU9.1 nach bisherigem Stand ändern soll, erfahrt ihr hier: The Division 2: Nächstes großes Update soll 3 richtig nervige NPC-Probleme lösen