Bei The Division 2 findet heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC eine Wartung statt, die Server gehen für mehrere Stunden offline. Welche Zeiten sind heute wichtig und was ändert sich? Lest hier alles Wichtige zum Ablauf und den Patch Notes.

Was hat es mit der Wartung auf sich? Auch nach dem 2 großen Updates im April (Title Update 8.5 und Title Update 9), sowie der Rücknahme eines umstrittenen Nerfs tüfteln die Entwickler von Massive weiter an The Division 2. Deshalb gibt es heute Wartungsarbeiten inklusive Server-Down, die auch einige Änderungen mit sich bringen werden.

Alles Wissenswerte zu den Wartungsarbeiten am 28. April

So läuft die Wartung heute ab: Auf Twitter gab Massive bereits den Ablaufplan für heute bekannt.

Der Start der Wartung ist heute auf 9:30 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Zeitgleich gehen die Division-2-Server offline, die Downtime beginnt.

Der Server-Down wird voraussichtlich 3 Stunden in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit kommen die Änderungen ins Spiel und ihr müsst eine Zwangspause einlegen.

Läuft die Wartung nach Plan, dann werden die Server gegen 12:30 Uhr wieder online kommen. Damit wäre dann auch die heutige Wartung vorbei und ihr könnt wieder The Division 2 zocken.

Diese Zeiten können sich übrigens im Verlauf der Wartungsarbeiten noch ändern, das ist bereits öfters vorgekommen. Sollte die Wartung früher als geplant enden oder sich außerplanmäßig ausdehnen, so werden wir das hier im Artikel entsprechend aktualisieren.

Die Änderungen im Überblick – Das verraten die Patch Notes: Neben dem Ablaufplan hat Massive auch die Patch Notes bereits veröffentlicht. Folgende Änderungen erwarten euch nach der heutigen Wartung bei The Division 2:

Ein Problem wurde gelöst, wodurch die Sucher-Mine unbeabsichtigt hohen Schaden in der Dark Zone austeilen konnte.

Ein Problem wurde behoben, wodurch das Talent „Unaufhaltsame Kraft“ (zusätzlicher Waffenschaden pro Kill. 5 % für 15 Sekunden, maximal 5 Stapel) beim Einsatz von verbündeten Skills triggern konnte.

Übrigens, auch die Patch Notes können sich noch im Verlauf der Wartung ändern. So haben es manchmal nicht alle Punkte letztendlich auch ins Spiel geschafft oder es kamen weitere Änderungen hinzu, die zunächst nicht aufgeführt waren. Wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten.

Das ist jetzt noch neu bei The Division 2: Mit der Wartung endet heute das Bekleidungs-Event Urban Jungle und zwei weitere neue Inhalte der Season 1 gehen an den Start. So könnt ihr euch nach der heutigen Zwangspause im Rahmen der Home-Liga New York unsicher machen oder der 3. Zielperson Saturn hinterherjagen.