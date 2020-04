Bei The Division 2 steht heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC eine außerplanmäßige Wartung an. Unter anderem wird der umstrittenste Nerf aus TU9 rückgängig gemacht. Dabei gehen auch die Server offline. Hier erfahrt ihr, wie der Ablauf aussieht und was die Patch Notes noch verraten.

Warum die Wartung? Nachdem am vergangenen Dienstag das große Title Update 9 erschienen ist, gab es mächtig dicke Luft bei The Division 2. generell wurde so manch eine Änderung nicht gerade mit Jubelschreien begrüßt, doch der zunächst geheime 40%-Nerf der beliebten Waffe M1A ließ die Stimmung zahlreicher Agenten richtig hochkochen.

Mittlerweile hat sich Massive zu der ganzen Sache geäußert und angekündigt, dass dieser umstrittene Nerf zurückgenommen wird, bis man die Waffe adäquat überarbeiten kann. Die Rücknahme sollte noch diese Woche passieren und ist nun auch einer der Gründe für die heutige, außerplanmäßige Wartung, die von einer Downtime begleitet wird. Ihr werdet heute also für eine Weile kein The Division 2 spielen können.

Die M1A Classic

Alles Wichtige zu den Wartungsarbeiten bei The Division 2 am 24. April

Der Ablaufplan für die heutige Wartung:

Beginnen soll die außerplanmäßige Wartung heute um 11:30 Uhr deutscher Zeit. Das ist auch gleichzeitig der Start der Downtime, die Division-2-Server sind dann erstmal offline.

Der Server-Down soll laut Massive circa 1,5 Stunden andauern. Während dieser Zeit müsst ihr auf The Division 2 verzichten.

Falls keine Probleme auftreten, sollten die Division-2-Server um circa 13:00 Uhr deutscher Zeit wieder hochfahren kommen. Damit würden dann auch die heutigen Wartungsarbeiten enden.

Bedenkt dabei: Die Zeiten dienen als Anhaltspunkte, können sich aber durchaus im Verlauf der Wartung ändern. So ist es bereits öfter vorgekommen, dass die Wartung früher als geplant abgeschlossen wurde, aber auch, dass sie teils um Stunden verlängert werden musste. Sollte sich irgendetwas am heutigen Ablauf ändern, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.

Was ändert sich heute? Die Patch Notes: Im Zuge der Wartung werden folgende Änderungen vorgenommen:

Erneute Anpassung von M1A Classic/Bakers Dutzend. Der Nerf aus dem Title Update 9 wird zurückgenommen – zumindest in Teilen. Im PvE wird die 40%ige Schadensreduzierung komplett zurückgenommen. Diese Waffen werden dort also wieder so stark, wie vor TU9. Im PvE wird die Schadensreduzierung nun 20 %, statt der 40 % wie in TU9, betragen.

Ein Problem wird gefixt, wodurch Spieler keine Generatoren angreifen können, was wiederum Fortschritt in Missionen blockieren kann.

Ein Problem wird behoben, wodurch alle Geschütz-Skill-Varianten nach dem Werfen versagen, wenn die „Cool Skills“-Direktive aktiv ist.

Übrigens, falls ihr genau wissen wollt, was sich mit dem großen Title Update 9 noch alles verändert hat, dann schaut in diesen Artikel: The Division 2: Die wichtigsten Änderungen von TU9 – Patch Notes im Detail.